Гороскоп на 18 декабря: почему вечер лучше провести дома

Хорошо будет вестись ученым, садоводам и аналитикам. Фото: astrozodiac.net

18 декабря - непростой день для руководителей и политиков. Придется принимать сложные решения под давлением обстоятельств. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет вестись ученым, садоводам и аналитикам, - говорит астролог. - В вечернее время резко ухудшается криминогенная ситуация. Лучше провести вечер дома. Не стоит заниматься проводкой электричества. Позже через нее могут возникнуть аварийные ситуации. Окружающие будут особенно остры на язык. Не берите во внимание их критические высказывания в ваш адрес".

Овен

Больших ставок на этот день не делайте. Неожиданная неприятность может свести на нет всю вашу работу. Понадобится умение просчитывать каждый свой шаг.

Телец

Проведите этот день с любимыми. Подарите друг другу радость интимного общения. Это лучшее время для примирения.

Близнецы

Вы понемногу начнете выходить из кризисной полосы. Резких изменений к лучшему не будет. Любимые станут хорошей поддержкой для вас.

Рак

День судьбоносных событий. Решайте свои материальные проблемы с помощью посредников. Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Отдавайте предпочтение работе с давними партнерами.

Лев

Следите при заключении официальных соглашений. Отстаивайте свои материальные интересы. Остерегайтесь мошенничества. Подвести могут даже давние партнеры.

Дева

Вы готовы будете пойти на определенные жертвы ради счастья любимых. Не теряйте головы. Помните о своих интересах.

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Весы

Наметится улучшение финансовой ситуации. Однако нехватка денег еще будет ощущаться. Отложите операции с недвижимостью.

Скорпион

Примите приглашение на свидание. Первая встреча в этот день подарит надежду на счастье. На женатых тоже ожидает романтический вечер.

Стрелец

Настойчивость партнеров может раздражать. Они хотят быть с вами все свободное время. Оставайтесь деликатными. Удерживайте определенную дистанцию.

Козерог

День больших потерь и финансовых потрясений. В течение дня придется менять финансовые планы. Не участвуйте в имущественных спорах. Ваша позиция окажется слабой.

Водолей

Обещаниям руководства доверять не следует. Премиальных ближайшее время не будет. Не теряйте чувства реальности при планировании расходов.

Рыбы

День успешных финансовых шагов. Не позволяйте себе лениться. Чем раньше и активнее вы возьметесь за работу, тем больше будет заработок.

2020 год - один из самых интересных в жизни Весов. Присматривайтесь к своему окружению, разберитесь со своими желаниями.