Гороскоп на 18 апреля: куда ходить нельзя

Насладитесь созерцанием прекрасных пейзажей. Побалуйте себя любимыми блюдами. Фото: pixabay.com

18 апреля вряд ли что-то сможет испортить вам настроение. Разве что неожиданно приедут шумные гости. Потерпите неудобства ради хороших отношений с приятными людьми. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Отложите мелкие бытовые дела до следующей недели, - говорит астрологиня. - Дайте себе возможность окунуться в мир прекрасного. Не стоит ходить на дни рождения, посещать больных родственников, ехать далеко от дома, выбираться в людные места. Позвольте себе почувствовать новую влюбленность. Насладитесь созерцанием прекрасных пейзажей. Побалуйте себя любимыми блюдами. Немного здорового эгоизма не помешает. Доверяйте своей интуиции. Она не подведет. Хорошая атмосфера будет царить в вашем доме. Проведите эти дни в уютном окружении близких людей".

Овен

Значительных финансовых ограничений не будет. Используйте возможность приобрести новые одежду и обувь. Приобретенные вещи подойдут вам.

Телец

Не отправляйтесь на эти дни в путешествие. Она обойдется неоправданно дорого. Удачные покупки вы сможете сделать в воскресенье утром. Заказывайте вещи в интернете.

Близнецы

Обходите казино и игровые клубы. Не одалживайте людям деньги. Позаботьтесь о защите дома от воров. Возможны большие убытки из-за собственной недальновидности.

Рак

Не надейтесь на спокойный отдых. Вашего внимания будут требовать все окружающие. Побыть в одиночестве сможете вечером.

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Лев

Обстоятельства будут складываться вопреки вашим планам. Смиритесь. Прислушивайтесь к советам мужа (жены). Передайте инициативу в их руки.

Дева

Домашние хлопоты будут занимать большинство вашего времени. Разделите их на двоих с партнерами. Тогда ощущение усталости не будет валить вас с ног.

Весы

Не отказывайтесь от встречи с друзьями. Познакомьте любимых с обществом. Вас ждет несколько приятных неожиданностей.

Скорпион

Деньги будут поступать вовремя. Возникнет проблема с их разумным распределением. После уплаты срочных счетов останется мало налички.

Стрелец

Не берите исключительно на себя организацию этих выходных. Разделите обязанности между всеми членами семьи. Тогда хорошее настроение не покинет вас.

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Козерог

Дефицита средств не будет. Однако желательно выбрать экономную форму отдыха. Пополните свои сбережения. Не пора совершать крупные покупки.

Водолей

Деньги будут быстро всплывать. Не бросайте их на ветер. Контролируйте свои расходы, потому что рискуете остаться с пустым кошельком.

Рыбы

Финансовых проблем не станет меньше. Но это обстоятельство не должно портить вам настроение. Все сложится в вашу пользу.

Астрологиня дала несколько ценных советов на эти выходные. Ее прогноз удивит каждого.