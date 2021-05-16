Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной

Вырастут заработки, откроются новые перспективы для карьерного роста. Не бойтесь мечтать. Фото: pixabay.com

Неделя с 17 по 23 мая заставит удивляться и сопереживать. Не равняйтесь на других. У каждого свои возможности и перспективы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Многим не хватит человечности и великодушия, - говорит астрологиня. - Трудно будет найти откровенного собеседника, который посоветует что-то и поможет найти выход из сложной ситуации. В семьях могут случаться серьезные конфликты. Контролируйте себя. Не повышайте голос во время разговора с любимыми. Хорошо пойдет торговля. Для многих эта неделя станет удивительной. Удача улыбнется там, где меньше всего ждали. Вырастут заработки, откроются новые перспективы для карьерного роста. Не бойтесь мечтать. Хорошо все будет получаться у тех, кто уважает других, а не движется к своей цели, пренебрегая интересами друзей и коллег".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Придется оформлять наследство покупать недвижимость. Следите, под чем ставите подпись. Бесполезно искать новое место трудоустройства. Работодатели будут обещать золотые горы, а платить мизер.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вторник - самый сложный день недели. Но вы справитесь со всеми вызовами. Пригласите друзей на пикник. Не покупайте мясо на шашлык в непроверенного поставщика. Участятся отравления.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Удачный период высаживать клубнику и цветы. Можно сеять подсолнух и кукурузу. Будет надоедать насморк. Носите с собой лекарства от аллергии.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вы можете попасть под горячую руку начальника. Если нервная система в норме, вы с улыбкой встретите проблемы. Людям, склонным к депрессии, будет сложно. Возьмите отпуск и уедьте подальше от всего.

Лев (23 июля - 23 августа)

Друзья или знакомые подскажут, как и куда вам двигаться дальше. Не завидуйте и не ставьте подножку тем, у кого все получается лучше. Это может обернуться против вас.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Заработок будет небольшой, но его хватит на покупку летней одежды и обуви. Хорошо будет родит редиска. Обостряется кровоточивость десен. К стоматологу лучше идти в четверг и пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наступает время успеха и обогащения: прогнозы астролога

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сил хватает, но много всего хочется сделать. Пользы от сверхурочной работы будет мало. Работа на земле перезагрузит мозг и мысли.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удачное время закладывать фундамент дома, делать скважину, ставить забор. Не берите все близко к сердцу. Отпустите обиды и жить станет легче.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будет казаться, что кто-то постоянно ставит палки в колеса. Не спешите искать виновника. В пятницу как на свет родитесь. Дела пойдут лучше. Денег в кошельке станет больше.

Козерог (22 декабря - 20 января)

В парикмахерскую лучше идти в четверг. Стрижка удастся. Воздержитесь от покраски волос. Налегайте на рыбу и молочные продукты.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Все пойдет по плану. Заработки меньше, чем ожидали. Но впереди период расцвета и новых достижений.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Возьмите отпуск на несколько дней и почувствуете, как откроется второе дыхание. После 15 мая дела пойдут в гору. Гордость будут вызывать дети. Порадуйтесь за их успехи в школе или в новом коллективе.

Астрологиня удивила прогнозом на выходные.