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Гороскоп на 17-23 августа: что нужно успеть сделать, чтобы везло осенью

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Гороскоп на 17-23 августа: что нужно успеть сделать, чтобы везло осенью
Удача улыбнется благородным. Тот, кто будет действовать коварно, только навредит себе. Фото: pixabay.com

Неделя с 17 по 23 августа - это время людей смелых, которые знают себе цену и готовы к решению серьезных вопросов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"До среды надо руководствоваться принципом "тише едешь - дальше будешь", - говорит астролог. - Составляйте планы на осень. Наступает время изобретений. Искателям приключений в выходные стоит отправляться в путешествие. Удача улыбнется благородным. Тот, кто будет действовать коварно, только навредит себе. Наконец удастся справиться с финансовыми трудностями. Найдутся дополнительные источники заработков. Некоторые сумеет договориться о списании долгов. Это стоит успеть сделать, чтобы везло осенью".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Готовьтесь бороться за правду и отстаивать свои интересы. Заметно снижается темп работы. Ставьте перед собой реальные задачи. Рекордов стремиться не надо.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не беритесь за то, чего не планировали. Всем угодить не удастся. На работе ждите на премиальные и возвращения долгов. Не спешите что-то покупать за эти деньги. Пополните сбережения.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Планов будет достаточно, и шансы их осуществить - тоже большие. В среду у вас откроется второе дыхание. Появятся возможности и силы достичь высоких результатов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете видеть вещие сны. Отгоняйте от себя тревогу. Работайте на перспективу и держите свои планы в секрете, чтобы не спугнуть удачу. В среду все наладится. Получите обещанные заработки на руки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Звезды поддержат ваши начинания. Сил - достаточно, чтобы легко достичь поставленных целей. Сделаете серьезный карьерный рывок. Но помните: как поднять на пьедестал, так и сбросить с него судьба может достаточно легко. Поэтому не теряйте чувство реальности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хорошо спланированная работа порадует достойной оплатой. Удачное время для общения в интернете. На сайтах знакомств найдете человека, родного по духу. Переписка быстро перерастет в романтические отношения.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Большое количество дел будет пугать. Кажется, что сил не хватит, чтобы довести все до ума. Глаза боятся, а руки делают. Смело беритесь за работу. Просить о повышении заработной платы не стоит. На этой неделе получите отказ.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Время работает на вас. Не переживайте, если все происходит медленно. Обстоятельства вскоре сложатся в вашу пользу. Результат будет лучшим, чем у конкурентов. Хватит средств на новую технику. От некоторых покупок лучше отказаться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Как только на вас перестанут давить и контролировать, все больше начнет получаться. Беритесь за дела, от которых ранее удерживали родители или возлюбленные. Не стоит медлить с осуществлением срочных випат.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Фортуна поворачивается к вам лицом. Есть шансы больше, чем у других знаков, чтобы реализовать задуманное. Только для экспериментов эта неделя не удачная. Поэтому не беритесь за то, чем не занимались раньше.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Борьба с конкурентами только истощит вас. Сейчас они будут иметь преимущество. Любые соревнования, связанные с профессиональной деятельностью, лучше перенести на следующую неделю. Не идите на отношения ради преодоления одиночества. Ничего, кроме проблем, такие знакомства не принесут.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не стоит занижать свои возможности. Достойно оцените свою роль в работе коллектива. Самоедство отбирает время и силы. Работоспособность и без того низкая. Но пройдет совсем немного времени, и почувствуете в себе способность достичь желаемых высот.

15-16 августа - дни покоя, любви и романтики. Астролог рассказала, каким знакам будет везти во всем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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