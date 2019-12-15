Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли

Время воплощать в жизнь замыслы, которые долгое время носили в голове. Фото: astrozodiac.net

Это неделя мыслящих людей, которые любят дисциплину и ценят каждую минуту. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хотите больше узнать, научитесь вовремя замолчать, - говорит астролог. Время воплощать в жизнь замыслы, которые долгое время носили в голове. Анализируйте и делайте выводы. Хорошо будут чувствовать себя те, кто не боится рисковать. Будет хотеться праздника. Не жалейте денег на себя. Побалуйте новой одеждой или чем-то вкусненьким. На сверхприбыли могут рассчитывать Раки, Скорпионы и Водолеи".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Хорошо будет работать в паре и в команде. Используйте опыт поколений, делитесь им со своими детьми.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Выбирайте не больше выгодны, а надежные источники заработка. Быстрых денег ждать не приходится. Качественных изменений в отношениях с любимыми не будет. Романтические приключения утомят однообразием.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Сами себя будете ставить в неудобные ситуации. Это время безрезультативных порывов. Ждать заработка стоит от среды. До тех пор денег едва хватает для поддержания привычного режима жизни.

Рак (22 июня - 22 июля)

Деньги будут поступать вовремя. Интересуйтесь делами любимых. Не позволяйте им сомневаться в ваших чувствах. Защищайте горло от переохлаждения. Есть опасность подхватить ангину.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не переоценивайте свои финансовые возможности. Амбиции могут дорого обойтись. Важные финансовые проекты перенесите на пятницу. Учитывайте особенности характера любимых. Тогда конфликтов станет меньше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Отложите подписание договоров. Сами себя подтолкнете к убыткам. Обходите игровые клубы. Не стоит жениться. Любовь быстро пройдет.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Всю неделю будут поступать новости, которые вы не могли предвидеть. Это добавит тревожности. Объективных причин для этого не будет. Загрузите себя работой, тогда некогда будет накручивать себя.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Фортуна на вашей стороне. В какую бы ситуацию не попали, выйдете из нее победителем. Не спешите с выбором подарков. Вам попытаются продать некачественный товар.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Чтобы сохранить высокий уровень заработка, придется работать вдвое больше. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Не ищите поддержки среди незнакомцев. Они раскусят ваши слабости.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Увеличивается финансовый поток, но растет список необходимых выплат. Выйти на средний уровень заработка сейчас не удастся. Для свиданий лучше выбирать вечерние часы.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Ваши творческие способности заметит начальство. Действуйте смело. Сейчас вам многое по силам. Ищите дополнительные возможности заработать.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не ждите, что кто-то поможет вам реализовать ваши планы. За все придется побороться. Сдерживайте азарт покупателя в себе. Любимые будут восхищаться вами. Получайте удовольствие от общения с ними.

2020 год - один из самых интересных в жизни Весов. Присматривайтесь к своему окружению, разберитесь со своими желаниями.