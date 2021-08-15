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воскресенье, 15 августа 2021 20:00

Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая

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Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Соглашайтесь на новую должность. Зарплата вырастет. Фото: pixabay.com

В течение недели с 16 по 22 августа Луна растет. Все планеты находятся в местах своей силы. Будет много работы и результат порадует. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обходите сплетников, критически относитесь к услышанному, - говорит астролог. - Это неделя особая, потому что будет хорошо работать голова. Появится много интересных идей. Легко начнет прибегать работа и изучение иностранных языков. Не позволяйте посторонним давить на себя. Доверяйте собственному опыту, а не слухам. Соглашайтесь на новую должность. Зарплата вырастет. Неудачное время перевозить из деревни в город родителей. Им трудно будет привыкнуть к новым условиям. Будут скучать за соседями и родным домом. На прививку от коронавируса идите в четверг. Быстро выработается иммунитет".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Завершайте важные дела. Следующая неделя не будет такой успешной. Сейчас многое удастся. Не медлите с ремонтом. Сумеете сделать это бесплатно благодаря гарантии.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Появится возможность зарабатывать больше. Не медлите с решением. Сэкономленные сейчас средства позволят в скором времени приобрести собственное жилье.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Время вдохновения и подъема. Изготовите полезные вещи, которые будут служить долго. Не флиртуйте с женатыми коллегами. Наживете врагов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Любимые обвинят в невнимательности. Забудете о днях рождения родителей, годовщине своей свадьбы или день ангела у друзей. Извинитесь и поздравьте дорогих сердцу людей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Это время открытий. Узнаете любимых с новой стороны и заметите изменения в себе. Делайте запланировано и останетесь на коне.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Помните о личном пространстве знакомых. Не стоит без предупреждения появляться в их доме. Гинекологические операции перенесите, потому что закончатся кровотечениями.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваш звездный час позади. Сейчас придется бороться за каждую копейку. Расширяйте круг возможностей. Не начинайте сотрудничество с новыми знакомыми. Это будут враги и конкуренты.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Поезжайте с детьми на море или сходите с друзьями в горы. Избегайте случайных интимных отношений. Остерегайтесь инфекций, передающихся половым путем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете тяжелы на подъем, поэтому многое пропустите. Трудно будет наладить диалог с коллегами, а без них мало чего сумеете достичь.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не позволяйте кому-то распоряжаться вашей собственностью. Документы на недвижимость храните подальше от родственников. О своих переживаниях говорите любимым откровенно. Они не понимают, в чем причина вашего плохого настроения.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Верьте в свои силы. Анализируйте ошибки, но не прибегайте к самокритике. Больше времени проводите за делами, которые вам удаются лучше. Это поможет вернуть уверенность в себе.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Хотите увеличить доходы, ищите работу по совместительству. Симпатию будут вызывать амбициозные люди. Не пытайтесь завоевать их сердце. Рядом с ними не станете счастливы. Скоро встретите достойную пару.

Во второй половине августа успешно пойдут дела у тех, кто зарабатывает на жизнь руками.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
августа

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