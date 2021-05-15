Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки

Не забывайте о тех, кто рядом. Поддерживайте любимых, детей, родителей и друзей. Фото: pixabay.com

16 мая умственный труд будет прибегать лучше за физический. Хорошо пойдет обучения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Помогайте детям и внукам подготовиться к контрольным и тестированию, - говорит астрологиня. - Почувствуем неуверенность в завтрашнем дне, поэтому не будем доверять никому. Люди везде будут видеть коварные намерения. Если не хотите потерять должность, то говорите с подчиненными на равных. Планы на лето лучше составлять в четверг. Наиболее эгоистично себя будут вести Овны, Близнецы, Стрельцы и Козероги. Не забывайте о тех, кто рядом. Поддерживайте любимых, детей, родителей и друзей".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Найти общий язык с любимыми будет легче после захода солнца. Бодрствуйте во время прогулки в саду или парке. Остерегайтесь клещей.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В семейную жизнь будут вмешиваться родственники. Их наставления могут разозлит. Поэтому лучше окунуться в работу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Знания и авторитет помогут подняться в карьере. Не обольщайтесь на внешние прелести. Вас может очаровать человек недостойный. Не заметите рядом партнера, который мог бы составить вам достойную пару.

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Рак (22 июня - 22 июля)

Приглашайте любимых на свидание. Лучшего момента ждать не стоит. Внимания требуют почки и поджелудочная. Уберите из рациона специи.

Лев (23 июля - 23 августа)

Радостно встречайте гостей. Расскажите врачу о шуме в ушах, который преследует не одну неделю.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Узнаете тайны друзей, которые потрясут надолго. В жизни детей и внуков могут повториться моменты, которые недавно переживали вы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Чтобы избежать семейной ссоры, проведите больше времени с любимыми, а детей отправте гостить к бабушке. Все останутся довольны.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Все будет иметь тот, кто не боится работы. Меньше говорите, больше действуйте. Тогда не станете мишенью для клеветы и сплетен.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Откажитесь от вредных привычек. Подходящее время, чтобы завести домашнего любимца. Хорошо приживутся попугаи и улитки.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Удастся все, что делаете руками. Сейте, месите тесто, делайте ремонты в доме. Результат приятно удивит. Отношения с любимыми выйдут на новый уровень.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Случайно встретите старых знакомых. Среди них будут те, кого вы раньше любили. Не ведитесь на их обещания. Это принесет хлопоты и проблемы.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Радуйтесь достижениям любимых. От этого увеличится ваш семейный бюджет. Не гуляет во время грозы. Берегитесь молнии.

15-16 мая в вашу жизнь может вернуться прежняя любовь. Проведите выходные вместе.