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понедельник, 15 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 15 февраля: что стоит и чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 15 февраля: что стоит и чего нельзя делать в этот день
Лучше больше времени проводить с родителями. Если не можете посетить, чаще звоните. Фото: pixabay.com

15 февраля отложите путешествия и командировки. В пути вас ждут задержки. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Цель поездки не будет достигнуто, - говорит астрологиня. - Выходите из дома по делам заранее. Могут возникать проблемы с транспортом. Хорошее время для общения в дружеской компании. Не спешите после занятий или работы по домам. Побудьте с друзьями и коллегами. Вам есть о чем вспомнить и поговорить. В этот день нельзя ссориться, подавать в суд, начинать ремонт сантехники, закладывать строительство. Лучше больше времени проводить с родителями. Если не можете посетить, чаще звоните. Следите за погодой. Если будет солнечно, весна будет ранней и теплой".

Овен

Пригодятся когда-то сэкономленные деньги. Они помогут безболезненно пережить период малых доходов. Покупайте книги.

Телец

Ожидается средний уровень прибыли. Вкладывать деньги в переоснащение компьютеров не следует. Новые программы могут остановить их работу.

Близнецы

Уровень доходов резко снижается. Отложите решение имущественных вопросов до конца недели. Проведите ревизию своей бухгалтерии.

Рак

Кошелек заметно опустеет. Прибыли не оправдают ваших надежд. Не допускайте роста задолженности. Хорошо взвешивайте свои финансовые шаги.

Лев

Не берите на себя ответственность за коллективные деньги. В случае нехватки определенной суммы вам придется расплачиваться из собственного кармана.

Дева

Незавершенные когда-то дела придется приводить в порядок. Это приведет к лишним затратам. Поэтому приобретение новых вещей следует отложить.

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Весы

Некоторое время до получения основного заработка придется подождать. Хозяйничайте экономно. Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Скорпион

Покупать мебель или другие предметы интерьера не время. Их качество не удовлетворит ваших требований. Не стоит также выставлять в продажу свои вещи.

Стрелец

Пусть дела идут в обычном русле. Не вкладывают деньги в новые проекты. Они будут убыточными. Арендованное в этот день помещения не окупит своей стоимости.

Козерог

В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующего поступления финансов. Не планируйте на это время проведения выставок и презентаций.

Водолей

Удача не будет сопровождать вас в финансовых делах. Поэтому не следует участвовать в рискованных проектах. Уменьшайте количество расходов.

Рыбы

Не берите на себя спонсорских обещаний. Ваш бюджет не позволит планировать дополнительные расходы. Отложите приобретение компьютерной техники.

Астрологиня рассказала, чем особая предпоследняя неделя зимы.

Автор: Gazeta.ua
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