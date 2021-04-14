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четверг, 15 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 15 апреля: чем и кого порадует середина весны

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Гороскоп на 15 апреля: чем и кого порадует середина весны
Середина весны порадует Овнов и Близнецов позитивными изменениями в личной жизни. Фото: pixabay.com

15 апреля - день повышенной аварийности на автодорогах и производстве. Следите за рулем и у станков. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Больше всего проблем ожидается со средствами связи, - говорит астрологиня. - Злые языки не упустят возможности посплетничать. Избегайте длительного пребывания в толпе. Растет уровень агрессивности людей. Старайтесь не обижать окружающих. Особенно близких. Некоторые из них могут потребовать мести. Лучше этого дня себя будут чувствовать Тельцы, Стрельцы и Водолеи. Середина весны порадует Овнов и Близнецов позитивными изменениями в личной жизни. На Весов и Козерогов ждет карьерный рост".

Овен

Нагрузка на ваш кошелек растет. Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму.

Телец

Дела будут вестись хорошо. Можно рассчитывать на дополнительную прибыль. Не верьте агитации. Заметного обогащения ваши взносы не дадут.

Близнецы

Есть опасность потерять часть своей прибыли. Не полагайтесь на посредников. Проводите самостоятельно необходимые расчеты.

Рак

Улучшение финансового положения не ожидается. Внимательно следите за изменениями на рынке. За некоторые виды услуг лучше рассчитаться бартером.

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Лев

Вы будете иметь отрицательный финансовый баланс. Эту ситуацию пока преодолеть не удастся. Экономьте.

Дева

Старайтесь удерживать разумный финансовый баланс. Ситуация крайне нестабильна. Могут напомнить о себе старые долги.

Весы

Финансовые партнеры могу менять условия сотрудничества. Принятые соглашения впоследствии будут отменены. В этот день лучше заниматься ревизией своих активов.

Скорпион

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Следите за правильностью оформления финансовых документов. Не допустите большие убытки.

Стрелец

Бюджет не будет пополняться. Пересмотрите статью расходов. Не следует покупать бытовую технику и средства связи.

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Козерог

Вы не останетесь без работы. Но получить заработок вовремя не сможете. Хорошо будет вестись тому, кто имеет несколько источников доходов.

Водолей

Сдерживайте свои желания. Покупка изысканных вещей сейчас неуместна. Не покупайте товары в рассрочку. Не трогайте свои сбережения.

Рыбы

Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Не обещайте своей финансовой поддержки друзьям. Ваш карман быстро будет худеть.

Астрологиня сделала финансовый гороскоп на вторую половину весны и назвали знаки, которым повезет.

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Дата
15
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