Гороскоп на 14 октября: чьи заработки вырастут

Сила будет преобладать здравый смысл. Избегайте острых конфликтных ситуаций. Фото: astrozodiac.net

В понедельник 14 октября большинство надежд окажутся напрасными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не соблазняйтесь на щедрые обещания, - говорит астролог. - Принесет разочарование и новая влюбленность. Не давайте воли своему желанию поспорить. Истина таким образом не родится. Настроение будет испорчено. Сила будет преобладать здравый смысл. Избегайте острых конфликтных ситуаций. Вырастут заработки в Весов и Стрельцов".

Овен

Перспективных деловых предложений не стоит ждать. Не спешите соглашаться на сотрудничество с новыми партнерами. Вы попадете в финансовую кабалу.

Телец

Не выставляет собственную недвижимость на продажу. Дождитесь периода стабилизации цен. Сдавать свой автомобиль в ремонт не следует. Качество работы мастеров вас не удовлетворит.

Близнецы

Добиваться повышения заработка не время. Заботьтесь, чтобы не потерять то, что имеете. Руководство не будет имет настроения идти навстречу просьбам подчиненных. Избегайте штрафных санкций.

Рак

Малопродуктивный день. Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться. Не несите свое раздражение домой.

Лев

Оформлять документы на регистрацию предпринимательской деятельности не следует. Прибыльной это дело не будет. Не изменяйте основного направления работы.

Дева

Почтовые переводы денег задержатся. Рассчитывать на них не стоит. Отложите поиски помещения для нового офиса. Оно будет стоить неоправданно дорого.

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Весы

Состояние дел постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей возьмут на себя близкие. Справиться с остальными вам будет не сложно.

Скорпион

Дополнительных взносов потребуют небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Не жалейте средств на поддержание здоровья детей.

Стрелец

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти на деньги. Может случиться даже ценная находка. Не жалейте средств на благотворительные дела.

Козерог

Большой прибыли не ожидается. Однако не следует жалеть денег на помощь ближним. Отзовитесь по просьбе знакомых о материальной поддержке.

Водолей

Не стоит спорить с руководством. От этого может пострадать ваш кошелек. Денег на карманные расходы будет мало.

Рыбы

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Астролог рассказала, чего ждать от недели с 14 по 20 октября.