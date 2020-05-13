Гороскоп на 14 мая: как сделать четверг более удачным

Вознаграждение получите до конца недели. Фото: pixabay.com

14 мая не доверяйте плохим снам. Обходите игровые автоматы и людей, которые предлагают принять участие в аферах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Пожилых людей будет беспокоить бессонница, - говорит астролог. - Через тревожные сны пробуждения станет тяжелым. Настроение уже утром испортится. Не расстраивайтесь. Вещих сновидений в этот день не будет. Улыбнитесь первым лучам солнца. День в конце концов сложится удачно. Воздержитесь от легкомысленных поступков. На каждом шагу будут встречаться фантазеры и аферисты. Воспринимайте любую новую информацию более критично, чем обычно. Обходите агрессивно настроенных людей. Чтобы сделать четверг более удачным, работайте не покладая рук. Вознаграждение получите до конца недели".

Овен

Доходы будут стабильные. Но увеличивается и отток средств. Не сдерживайте его. Помогайте нуждающимся в беде. Милым приятно будет видеть вас улыбающимися. Не скрывайте положительных эмоций.

Телец

Не нарушайте договоренностей, потому что спровоцируете осложнения финансовых отношений с партнерами. Вскоре это отразится на вашем собственном кошельке.

Близнецы

Атмосфера вокруг вас становится спокойнее. Не стоит по инерции продолжать воевать с миром. Хорошее настроение поможет вам найти общий язык с людьми.

Рак

Резко увеличивается количество текущих расходов. Родные потребуют материальной поддержки. Не оставляйте кошелька без присмотра. Избегайте споров с родными.

Лев

Будьте осторожны со словами. Не допускайте критики в адрес окружающих. Вы можете испортить отношения с друзьями и любимыми.

Дева

Назначать романтическое свидание не следует. Не обещайте любимым уделить им вечером внимание. Реальность не будет соответствовать вашим планам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 11-17 мая: неделя станет началом финансового кризиса

Весы

Не нарушайте чужих авторских прав. Ваш кошелек может пострадать из-за этого. Процесс воспитания детей доверьте партнеру. Вы не сможете оставаться последовательными в требованиях к малышам.

Скорпион

Присылайте теплые весточки дорогим людям. Роман в письмах перерастет в нечто более серьезное.

Стрелец

Меньше говорите. Будьте внимательны и терпеливы. Прислушайтесь к советам старших родственников и друзей.

Козерог

Вы не будете видеть выгоды, поэтому не будет доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Продуманная финансовая политика даст хорошую прибыль.

Водолей

Не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания. Начинать сначала не стоит.

Рыбы

Хозяйничайте экономно. До прихода денег нужно еще немного продержаться. Не начинайте интимных отношений. Испытаете разочарование.

Астролог рассказала, чьи финансовые дела пойдут в гору.