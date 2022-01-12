Гороскоп на 13 января: назвали 3 знака, которые видят других насквозь

Овнам, Весам и Козерогам будет везти больше всех. Фото: pixabay.com

13 января дайте волю фантазии, раскрывайте свои таланты, но не забывайте об окружающих. Следите, чтобы ваши поступки не вредили коллегам, друзьям и родным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это один из самых сложных дней недели, – говорит астролог. – События и факты будут восприниматься как сквозь кривое зеркало. Будут преувеличиваться неприятные моменты. Не будут замечены важные детали. Старайтесь не испортить вечер. Будьте сдержанны. Проблемы в сферах бизнеса и личной жизни будут возникать из-за отсутствия взаимопонимания с партнерами. Убедитесь, что люди вас поняли правильно. Высказывайте просьбы и требования четко. Не бросайте слова на ветер. Конфликт с любимыми спровоцировать посторонний человек. Не выступайте на стороне чужака против своих близких. Это не разумно. Овнам, Весам и Козерогам будет везти больше всех. Они будут поступать мудро и видеть других насквозь".

Овен

Вы рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику.

Телец

Большие денежные операции лучше перенести. Существует опасность потери весомой суммы. Приобретаемая в этот день бытовая техника не будет работать долго.

Близнецы

День потерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и транспорте. Ущерб может принести и баловство детей.

Рак

Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Так что надеяться на увеличение прибыли не стоит.

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Лев

Ради перспективы увеличения доходов придется пожертвовать определенной суммой. Вкладывайте средства в рекламу.

Дева

Не берите на себя ответственность за общественную кассу. Не привлекайте чужого капитала в свой бизнес. В перспективе будете слишком много хлопот.

Весы

Карман остается полупустым. Но ваши изобретения скоро принесут немалую прибыль. Работайте на перспективу.

Скорпион

Наблюдается увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного.

Стрелец

Добрые доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не покупайте товары на стихийных рынках. Вас могут обмануть.

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Козерог

Проблем с деньгами не будет. Однако в этот день не стоит тратить много денег. Есть шанс накупить дорогого хлама.

Водолей

Поступят ожидаемые деньги. Найдутся давно потерянные вещи. Заключать новые финансовые сделки лучше с понедельника.

Рыбы

Вы получите хорошее вознаграждение за свой труд. Порадуйте себя вкусненьким.

В течение недели с 10 по 16 января будет трудно возвращаться к работе после отдыха. Это отличное время для обучения.