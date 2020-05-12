Гороскоп на 13 мая: чьи финансовые дела пойдут в гору

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 855
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 711
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 315
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 3132
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 396
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3105
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4824
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3906
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2700
Фото
Все фото
5
10
11
13
11
&quot;Новая почта&quot; отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
ВДНХ возвращается: &quot;Экспоцентр Украины&quot; открывает летний сезон
ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон
Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры
Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Видео
Все видео
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 324
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3105
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3906
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 450
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 07:00

Гороскоп на 13 мая: чьи финансовые дела пойдут в гору

  Комментировать
Гороскоп на 13 мая: чьи финансовые дела пойдут в гору
Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Фото: pixabay.com

13 мая важные разговоры и встречи планируйте на вечер. Перед заходом солнца наступит время согласия и примирения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Звезды могут толкать злые языки затевать споры и сплетничать, - говорит астролог. - Сдерживайте себя, чтобы не наговорить лишнего. Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время. Как и начинать нового курса лечения. Не стоит рассчитываете на великодушие партнеров. Они будут склонны к жестким высказываниям и действиям. Храните уравновешенность. У Дев и Козерогов финансовые дела пойдут в гору. На Овнов и Рыб ждет карьерный рост".

Овен

У вас и у любимых достаточно собственных дел. На длительное свидание не хватит времени. Не пожалейте средств на подарок.

Телец

Деньги не будут спешить в ваши руки. Поэтому для получения желаемой суммы стоит приложить усилия. Пополнить финансовый резерв не удастся.

Близнецы

Вы не способны будете удовлетворить всех своих желаний. Действуйте мудро. Не отказывайте себе в необходимом. Остальное пусть подождет. К обеду возможные потери мелких вещей.

Рак

На руках будет ограничена сумма. Ищите оптимальное соотношение цены и качества товара. Кое-что можно приобрести на распродаже. Живите в своем темпе. Вы не будете успевать за изменениями в настроении окружающих. В этом и не будет необходимости.

Лев

От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее. Поэтому не засиживайтесь дома. Вас может подвести стремление к сверхприбыли. Азарт - плохой помощник в финансовых вопросах. Избегайте участия в незаконных махинациях. Вовремя оплачивайте счета.

Дева

Удачный день для повышения уровня материального обеспечения. Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без осадков, но с заморозками: синоптики рассказали о погоде на среду

Весы

Будьте крайне осторожны. Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Сделанные сегодня финансовые шаги могут впоследствии привести к разорению.

Скорпион

Больших надежд не возлагайте на этот день. Из-за собственной неорганизованности избавите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Стрелец

Внешние обстоятельства не дадут вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать авто не следует.

Козерог

Ждите прибыль. Не отказывайтесь от подработки. Будет возможность хорошо поправить свои финансовые дела.

Водолей

Деньги будут поступать небольшими суммами. Вам придется отстаивать свой выбор. Родители могут слишком категорически высказываться о ваших любимых.

Рыбы

Ваша экономическая политика потребует пересмотра. Отток средств не становится меньше. Могут ломаться необходимые для ежедневной работы и хозяйственных нужд вещи.

Неделя с 11 по 17 мая станет началом финансового кризиса. Забудьте о желание отомстить. Пострадаете больше, чем те, кого хотите обидеть.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 13 мая: чьи финансовые дела пойдут в гору». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Снайпер шесть раз выстрелил в Папу

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 19800
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 16670
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 15642
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12357
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 12015
Общество
Коронавирус в Украине: врач дал прогноз о ходе эпидемии летом
Коронавирус в Украине: врач дал прогноз о ходе эпидемии летом Просмотров: 261
Украинцы получат 2 дополнительных выходных
Украинцы получат 2 дополнительных выходных Просмотров: 666
В Чернигове восстанавливают работу непродовольственные рынки
В Чернигове восстанавливают работу непродовольственные рынки Просмотров: 126
В Украине приземлится очередной спецрейс
В Украине приземлится очередной спецрейс Просмотров: 270
Украинские аэропорты попали в список рисковых
Украинские аэропорты попали в список рисковых Просмотров: 477
Больше всего комментируют
3
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
3
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 51252
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua