Гороскоп на 13 мая: чьи финансовые дела пойдут в гору

Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Фото: pixabay.com

13 мая важные разговоры и встречи планируйте на вечер. Перед заходом солнца наступит время согласия и примирения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Звезды могут толкать злые языки затевать споры и сплетничать, - говорит астролог. - Сдерживайте себя, чтобы не наговорить лишнего. Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время. Как и начинать нового курса лечения. Не стоит рассчитываете на великодушие партнеров. Они будут склонны к жестким высказываниям и действиям. Храните уравновешенность. У Дев и Козерогов финансовые дела пойдут в гору. На Овнов и Рыб ждет карьерный рост".

Овен

У вас и у любимых достаточно собственных дел. На длительное свидание не хватит времени. Не пожалейте средств на подарок.

Телец

Деньги не будут спешить в ваши руки. Поэтому для получения желаемой суммы стоит приложить усилия. Пополнить финансовый резерв не удастся.

Близнецы

Вы не способны будете удовлетворить всех своих желаний. Действуйте мудро. Не отказывайте себе в необходимом. Остальное пусть подождет. К обеду возможные потери мелких вещей.

Рак

На руках будет ограничена сумма. Ищите оптимальное соотношение цены и качества товара. Кое-что можно приобрести на распродаже. Живите в своем темпе. Вы не будете успевать за изменениями в настроении окружающих. В этом и не будет необходимости.

Лев

От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее. Поэтому не засиживайтесь дома. Вас может подвести стремление к сверхприбыли. Азарт - плохой помощник в финансовых вопросах. Избегайте участия в незаконных махинациях. Вовремя оплачивайте счета.

Дева

Удачный день для повышения уровня материального обеспечения. Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу.

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Весы

Будьте крайне осторожны. Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Сделанные сегодня финансовые шаги могут впоследствии привести к разорению.

Скорпион

Больших надежд не возлагайте на этот день. Из-за собственной неорганизованности избавите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Стрелец

Внешние обстоятельства не дадут вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать авто не следует.

Козерог

Ждите прибыль. Не отказывайтесь от подработки. Будет возможность хорошо поправить свои финансовые дела.

Водолей

Деньги будут поступать небольшими суммами. Вам придется отстаивать свой выбор. Родители могут слишком категорически высказываться о ваших любимых.

Рыбы

Ваша экономическая политика потребует пересмотра. Отток средств не становится меньше. Могут ломаться необходимые для ежедневной работы и хозяйственных нужд вещи.

Неделя с 11 по 17 мая станет началом финансового кризиса. Забудьте о желание отомстить. Пострадаете больше, чем те, кого хотите обидеть.