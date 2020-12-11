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воскресенье, 13 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения

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Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Рыбам лучше отказаться от принятия важных решений. Фото: pixabay.com

13 декабря многое будет выбивать из колеи. Желание начнут расходиться с возможностями. Накануне солнечного затмения не стоит уезжать далеко от дома, покупать авто или недвижимость. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Солнечное затмение состоится 14 декабря, - говорит астролог. - Накануне особенно критично себя будут чувствовать Стрельцы, Девы и Рыбы. Этим знакам лучше отказаться от принятия важных решений. Изменятся ваши взгляды на жизнь. То, что раньше ничего для вас не значило, вдруг станет приоритетным. Забудете о вещах, которые не давали покоя несколько недель. С головой погрузитесь в собственное хобби, начнете исследовать родословную, задумаетесь над возрождением семейных традиций".

Овен

Будьте последовательны в своих поступках. Следуйте обещаний. Ваша нерешительность может оскорбить любимых. Возникнет конфликт.

Телец

Все пойдет наперекосяк. Вы будете чувствовать неспособность достигать согласия с партнерами. Подождите. Напряжение медленно погаснет.

Близнецы

От вашей мудрости зависит гармония в отношениях с домашними. Любимые будут благодарны вам за помощь и теплые слова.

Рак

Родители или ближайшие родственники будут активно вмешиваться в вашу личную жизнь. Сумейте защитить право на свой выбор.

Лев

Проведите выходные отдельно от любимых. Это лучший способ избежать серьезных недоразумений.

Дева

Спокойствием и комфортом вы сможете насладиться в воскресенье. Суббота принесет много хлопот и волнений за родных.

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Весы

Утром захочется поссориться. Не выясняйте отношений с любимыми и родителями. Смените тему разговора. Перенесите встречу.

Скорпион

Супружеские пары захотят провести больше времени вместе. Посвятите эти дни друг другу. Новые отношения не продлятся долго.

Стрелец

Не засиживайтесь дома. Примите приглашение в гости. Вас ждет отдых в приятном окружении.

Козерог

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.

Водолей

Будет хотеться ясности в отношениях. Вы готовы искренне говорить о своих чувствах. Однако с откровенным разговором лучше подождать. Любимые не готовы к этому.

Рыбы

Не прибегайте к лжи. Ее разоблачат ваши партнеры. Опасно жить двойной жизнью. Побудьте в одиночестве. Определитесь со своими желаниями.

21 декабря наступит новая эра в истории человечества. Астролог рассказала, как это повлияет на каждого из нас.

Автор: Gazeta.ua
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13
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