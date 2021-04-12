Гороскоп на 13 апреля: на кого ждут финансовый успех и карьерный рост

Избегайте экстремальных нагрузок на организм. Не переедайте. Фото: pixabay.com

13 апреля людям будут сниться вещие сны. Доверяйте своей интуиции. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день пробуждения целительских способностей, - говорит астрологиня. - Удачно пройдут оздоровительные процедуры. Избегайте экстремальных нагрузок на организм. Не переедайте. Повышается плодовитость у женщин. Избегайте нежелательной беременности. Финансовый успех и карьерный рост ждут Весов, Скорпионов и Рыб".

Овен

Проведите вечер дома. Выберите отдых по своему вкусу. Присутствие посторонних будет вам мешать.

Телец

Финансовый риск в этот день может довести вас до банкротства. Будьте крайне осторожны. Уменьшайте список расходов.

Близнецы

Вам будут перепадать мелкие подработки. Они помогут некоторое время продержаться. Обойдитесь минимумом затрат.

Рак

Вас могут попытаться втянуть в конфликт. Оставайтесь в стороне. Нейтральная позиция будет наиболее выгодной.

Лев

Одиноким не стоит искать своего партнера. Сейчас вы не будете иметь настроения завоевывать чье-то сердце.

Дева

Прикладывать чрезмерные усилия для улучшения материального положения не следует. Заметных изменений пока не будет.

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Весы

Вы теряете веру в счастливое будущее ваших отношений с партнером. Переждить этот кризисный период. Все изменится к лучшему.

Скорпион

Давление обязанностей перед семьей будет подавлять. Позвольте себе отдохнуть в одиночестве в конце дня.

Стрелец

Не конфликтует с руководством. Может страдать ваш карман. Одолженные у вас деньги люди не смогут вовремя вернуть.

Козерог

День будет состоять непросто. Попросите любимых поддержать вас. Это будет проявлением вашего доверия.

Водолей

Партнеры не в состоянии оправдать ваших надежд. Снижайте планку своих требований. Цените существующие отношения.

Рыбы

Просто утром вас ждет приятный сюрприз. Вы сможете сэкономить деньги. Так появится дополнительный финансовый резерв.

Неделя с 12 по 18 апреля - это время перемен и обновления. Беритесь за то, к чему лежат руки и душа.