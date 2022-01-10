Гороскоп на 12 января: почему в этот день стоит доверять снам и нельзя выносить мусор

Не делайте того, о чем потом пожалеете. Прислушайтесь к интуиции. Фото: pixabay.com

12 января – день значительных материальных убытков. Не стоит приступать к строительству. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В среду случайно можете выбросить из дома ценный для вас предмет, – говорит астролог. – Выносить старые вещи на свалку лучше в конце недели. Обострятся конфликты поколений. Старшим членам семьи следует проявлять мудрость и простить детей и внуков. В ночь на четверг будут беспокоиться тревожные сны. Неприятным предчувствиям следует доверять. Не делайте того, о чем потом пожалеете. Прислушайтесь к интуиции".

Овен

Кризисный день. Одна за другой будут случаться аварийные ситуации. Их ликвидация потребует немалых средств. Не делайте ремонт. Следите за рулем.

Телец

Вам сложно будет объективно оценить ваших партнеров. Чувства ослепляют разум. Не торопитесь сближаться с новыми знакомыми.

Близнецы

Соседские ссоры будут влиять и на вашу личную жизнь. Не разрешайте вовлечь вас в чужой конфликт. Даже в роли свидетеля.

Рак

Вашей щедростью и бескорыстием могут воспользоваться другие. Думайте о своем завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Скорпиона на 2022 год: назвали лучшие месяцы в году

Лев

Материальные проблемы станут причиной роста напряженности в доме. Не срывайтесь на претензии к близким. Обдумайте варианты выхода из затруднения.

Дева

День ожидания. Не стоит заниматься распределением бюджетных средств. Избегайте конфликтов по имущественным вопросам. Они приведут к излишним потерям.

Весы

Предложите милым вечернюю прогулку. Этим вы приятно удивите их. А при этом спокойно обсудите необходимые темы.

Скорпион

Под вашей горячей рукой может оказаться беззащитный близкий человек. Не теряйте контроль над собой. Не говорите того, о чем пожалеете.

Стрелец

Пригодится ваше умение молчать и слушать. Поплакаться придет не один. Оставайтесь милосердными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Весов на 2022 год: когда станет больше денег

Козерог

Возлюбленные будут страдать от дефицита вашего внимания. Деловой успех не должен обернуться крахом близких отношений. Помните о милых.

Водолей

Следует воздержаться от резких высказываний утром. Тогда согласие не покинет вашу семью в течение дня.

Рыбы

Проведите текущий ремонт сантехники. Предотвращайте аварийную ситуацию.

В течение недели с 10 по 16 января будет трудно возвращаться к работе после отдыха. Это отличное время для обучения.