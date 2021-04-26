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суббота, 01 мая 2021 07:00

Гороскоп на 1-2 мая: советы астролога изменят вашу жизнь к лучшему

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Гороскоп на 1-2 мая: советы астролога изменят вашу жизнь к лучшему
Есть риск наговорить лишнего, а потом жалеть о последствиях своей неосмотрительности. Фото: pixabay.com

1-2 мая не затевайте жарких споров. Берегите покой в собственном доме. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота станет днем разрушенных сооружений, - говорит астролог. - Делать пристройку к дому или перепланировку квартиры в этот день нельзя. Вместо того, чтобы улучшить условия жизни, наделаете вреда жилом доме. Если хотите изменить свою жизнь к лучшему, держите язык за зубами. Есть риск наговорить лишнего. А потом жалеть о последствиях своей неосмотрительности. Воскресенье будет более гармоничным. Обходите стороной компании молодежи в нетрезвом состоянии. Можно попасть в неприятное происшествие".

Овен

Ваш кошелек заметно опустошался в течение недели. Поэтому в выходные не стоит задумываться над элитными формами отдыха. Экономьте.

Телец

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. Хозяйничайте экономно. Наблюдайте за изменением курса валют.

Близнецы

Ваши надежды на повышение доходов не оправдаются. Проведите выходные в кругу семьи. Не стоит отправляться в путешествие.

Рак

Реальные заработки оказались ниже плановых. Но это не заставит вас волноваться. Участвуйте в распродажи товаров. Не сдавайте своих вещей в ремонт.

Лев

Денег мало. Вечеринка в ресторане будет вам не по карману. Поэтому пригласите гостей на природу. Коллективная касса поможет всем присутствующим не чувствовать финансовых ограничений.

Дева

Финансовые затруднения заставят вас изменить планы выходных дней. Некоторым придется дополнительно поработать. Более удачно будут проходить денежные операции в воскресенье.

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Весы

Дополнительных расходов потребуют младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество купленных товаров.

Скорпион

Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Стрелец

Ваши финансовые возможности несколько ограничены. Проведите эти дни дома. Делайте только первоочередные покупки.

Козерог

От проведения весомых денежных операций следует отказаться до понедельника. Не стоит покупать недвижимость.

Водолей

Финансовых проблем не будет. В субботу следует воздержаться от расходов. Можно свободно планировать отдых. Собралось много срочных выплат. Оплатите свои счета.

Рыбы

Ждите неожиданную прибыль. Она будет небольшой, зато приятно удивит. Приобретенная техника не будет служить долго.

Неделя с 26 апреля по 2 мая - время искупления и примирения. Астролог рассказала, что надо успеть сделать в Страстную неделю.

Автор: Gazeta.ua
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