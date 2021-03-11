Гороскоп на 12 марта: что нужно успеть сделать, чтобы повезло в выходные

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 3879
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 171
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 936
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1566
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1548
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2574
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2034
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
6
5
3
4
7
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Окровавленный бобр приполз в человеческий двор
Окровавленный бобр приполз в человеческий двор
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 396
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 07:00

Гороскоп на 12 марта: что нужно успеть сделать, чтобы повезло в выходные

  Комментировать
Гороскоп на 12 марта: что нужно успеть сделать, чтобы повезло в выходные
В субботу сможете осуществить давнюю мечту. Купите то, чего давно хотите. Фото: pixabay.com

12 марта беритесь за решение проблемных вопросов. Ваши усилия не будут напрасными. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Люди вспомнят, что такое удовольствие и хорошее настроение, - говорит астрологиня. - Удачно будут складываться обстоятельства утром. Большинство важных дел планируйте на первую половину дня. Легко будете замечать ошибки в работе и своевременно искоренять их. Трудно будет договориться представителям разных поколений. Избегайте конфликтных тем во время разговоров. Берегите спокойную атмосферу в доме. Хотите, чтобы везло в выходные, завершите дела, которые начали зимой. За работу хорошо заплатят. В субботу сможете осуществить давнюю мечту. Купите то, чего давно хотите".

Овен

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Покупайте хозтовары. Вкладывайте деньги в обустройство приусадебного участка.

Телец

Снижение уровня прибыли состоится из-за собственной неосмотрительности. Вашими идеями могут воспользоваться другие.

Близнецы

Неприятностей не ожидается. Финансовые дела будут идти в обычном режиме. Приобретение необходимых вещей планируйте на вторую половину дня.

Рак

Не обещайте людям материальной помощи к получению прибыли. Размер заработка может оказаться меньше ожидаемого. Вы не иметь нужной суммы на руках.

Лев

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает.

Дева

Вложенные в новые проекты деньги принесут хорошие доходы. Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Не открывайте новых банковских счетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Такого прогноза не ожидал никто - астрологиня удивила гороскопом на середину марта

Весы

Достаточно прибыльный день. Не печальтесь по поводу мелких финансовых проблем. Они не будут делать погоды.

Скорпион

Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложных экономических комбинаций. Покупайте велосипеды и спорттовары.

Стрелец

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. День удачных покупок.

Козерог

Кошелек пополнится благодаря вашей изобретательности. Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет дополнительную прибыль.

Водолей

Не желательно менять основного направления деятельности. Избавьтесь экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии.

Рыбы

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но не следует отказывать близким в посильной финансовой поддержке. Впоследствии и они поддержат вас.

Астрологиня шокировала прогнозом на март.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 12 марта: что нужно успеть сделать, чтобы повезло в выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Землетрясение разрушило столицу

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 153888
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 54345
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 15489
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 12681
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 12213
Общество
Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех
Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех
В Украине резко ухудшится погода
В Украине резко ухудшится погода Просмотров: 72
Кураторы "групп смерти" делают бизнес на уязвимых подростках
Кураторы "групп смерти" делают бизнес на уязвимых подростках Просмотров: 153
От ВИЧ-инфекции вылечился второй человек
От ВИЧ-инфекции вылечился второй человек Просмотров: 594
Задержали кураторов "групп смерти" - киберполиция
Задержали кураторов "групп смерти" - киберполиция Просмотров: 972
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 55530
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть