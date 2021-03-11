Гороскоп на 12 марта: что нужно успеть сделать, чтобы повезло в выходные

В субботу сможете осуществить давнюю мечту. Купите то, чего давно хотите. Фото: pixabay.com

12 марта беритесь за решение проблемных вопросов. Ваши усилия не будут напрасными. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Люди вспомнят, что такое удовольствие и хорошее настроение, - говорит астрологиня. - Удачно будут складываться обстоятельства утром. Большинство важных дел планируйте на первую половину дня. Легко будете замечать ошибки в работе и своевременно искоренять их. Трудно будет договориться представителям разных поколений. Избегайте конфликтных тем во время разговоров. Берегите спокойную атмосферу в доме. Хотите, чтобы везло в выходные, завершите дела, которые начали зимой. За работу хорошо заплатят. В субботу сможете осуществить давнюю мечту. Купите то, чего давно хотите".

Овен

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Покупайте хозтовары. Вкладывайте деньги в обустройство приусадебного участка.

Телец

Снижение уровня прибыли состоится из-за собственной неосмотрительности. Вашими идеями могут воспользоваться другие.

Близнецы

Неприятностей не ожидается. Финансовые дела будут идти в обычном режиме. Приобретение необходимых вещей планируйте на вторую половину дня.

Рак

Не обещайте людям материальной помощи к получению прибыли. Размер заработка может оказаться меньше ожидаемого. Вы не иметь нужной суммы на руках.

Лев

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает.

Дева

Вложенные в новые проекты деньги принесут хорошие доходы. Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Не открывайте новых банковских счетов.

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Весы

Достаточно прибыльный день. Не печальтесь по поводу мелких финансовых проблем. Они не будут делать погоды.

Скорпион

Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложных экономических комбинаций. Покупайте велосипеды и спорттовары.

Стрелец

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. День удачных покупок.

Козерог

Кошелек пополнится благодаря вашей изобретательности. Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет дополнительную прибыль.

Водолей

Не желательно менять основного направления деятельности. Избавьтесь экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии.

Рыбы

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но не следует отказывать близким в посильной финансовой поддержке. Впоследствии и они поддержат вас.

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