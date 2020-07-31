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суббота, 01 августа 2020 04:00

Гороскоп на 1-2 августа: чем удивят звезды в первые выходные августа

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Гороскоп на 1-2 августа: чем удивят звезды в первые выходные августа
Воскресенье будет предшествовать полнолунию. Хуже будут чувствовать себя кардиологические больные. Поэтому желательно в этот день расслабиться и отдохнуть по-настоящему. Фото: pixabay.com

1-2 августа на дорогой отдых средств не хватит. Отправляйтесь с семьей на природу. Это будет екононо и полезно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Всяческую работу по дому и поход по магазинам запланируйте на субботу, - говорит астролог. - Воскресенье будет предшествовать полнолунию. Хуже будут чувствовать себя кардиологические больные. Поэтому желательно в этот день расслабиться и отдохнуть по-настоящему. В первые выходные августа звезды удивят невероятными поворотами судьбы. Могут восстановиться прежние отношения. Находите общий язык с братьями и сестрами. Уступайте в непринципиальных вопросах. Старайтесь не переживать из-за мелких неприятностей. Берегите нервную систему. В свободное время переберите старые письма".

Овен

Дефицита средств не будет. Смело реализуйте свои планы в субботу. В воскресенье есть опасность зря потратить деньги. Заемные знакомым вещи не скоро вернутся к вам.

Телец

В воскресенье обстоятельства помешают встретиться с милыми. Назначайте свидания на субботу. Последний день недели проведите уединенно.

Близнецы

С деньгами проблем не будет. Попробуйте их потратить не только в свою пользу. Дополнительных средств потребуют дети.

Рак

С любимыми вы будете говорить на разных языках. Поиски новых романтических приключений не увенчаются успехом. Освободите гардероб от лишних вещей.

Лев

Старайтесь не оставаться один на один с любимыми. Выяснять отношения опасно. Отдохните вместе в окружении старых друзей.

Дева

Не стоит отправляться в путешествие. Поездка обойдется слишком дорого. Отдохните дома. Покупать мебель не время.

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Весы

Карманы полупустые. Поход по магазинам не принесет удовольствия. Сдерживайте свою зажигательную натуру. Не обижайте любимых резкими словами.

Скорпион

Финансовые возможности ограничены. Отложите осуществления валютных операций до понедельника. Проверяйте сдачу в магазинах.

Стрелец

Любимые будут пытаться всячески угодить вам. Иногда их внимание будет казаться невыносимым. Сумейте тактично выйти из напряженной ситуации.

Козерог

Держите денежный запас нетронутым. Вам могут понадобиться сэкономленные средства. Будьте готовы к срочному бытового ремонта.

Водолей

Потратить деньги по своему усмотрению не удастся. Материальной поддержки потребуют родные. Любимые захотят провести выходные по своему усмотрению. Не настаивайте на своих идеях относительно отдыха.

Рыбы

От поездки с друзьями на отдых лучше отказаться. Эти выходные не принесут ярких впечатлений. Займитесь домашними делами.

Неделя с 27 июля по 2 августа станет плодотворной для людей, которых не пугают неудачи.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
01
августа

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