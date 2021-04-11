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понедельник, 12 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 12 апреля: чем порадует день, который начнется с Новолуния

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Гороскоп на 12 апреля: чем порадует день, который начнется с Новолуния
Это лучшее время, чтобы яркие личности могли заявить о себе. Фото: pixabay.com

12 апреля станут известны некоторые неприятные факты из жизни любимых. Сумейте спокойно разобраться во всем. Не допустите отчуждения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"12 апреля будем иметь Новолуние, - говорит астрологиня. - Это лучшее время, чтобы яркие личности могли заявить о себе. Не скрывайте своих талантов. Не позволяйте себе быть мелочными. Так недолго потерять дружеские или партнерские отношения. Чаще улыбайтесь. Даже если вас беспокоит чувство неудовлетворенности. Будьте достаточно критическими при оценке собственных дел. Умейте отказаться от устаревших технологий".

Овен

Небольшая удача позволит вам поправить финансовые дела. Проблемы с деньгами не будут казаться критическими. Избавьтесь задолженностей.

Телец

Начните рабочий день как можно раньше. Утренние финансовые договоренности будут плодотворными. Не отказывайтесь от подработки.

Близнецы

В кармане будет достаточное количество денег. Поддержать ваши доходы на должном уровне помогут коллеги. Прислушайтесь к их советам.

Рак

Обстоятельства будут способствовать вашему обогащению. Однако заработанные деньги вы получите с задержкой. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

Лев

Вечерний поход по магазинам будет удачным. Можно оформлять кредит в случае недостатка денег. Купленная мебель будет служить долго.

Дева

Пригодится ваше критическое отношение к рекламе. Это позволит вам не тратить лишних сумм. Ищите дополнительные средства экономии.

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Весы

Количество денег в кармане не увеличится. Однако их будет хватать. Не отказывайтесь от удобств сервисного обслуживания.

Скорпион

На все необходимое денег хватит. Время начинать реконструкцию офисного помещения. Работы будут выполнены качественно и не будут стоить слишком дорого.

Стрелец

Часть запланированных дел вы не сможете осуществить из-за нехватки средств. Не стоит проводить операции с недвижимостью. Экономьте.

Козерог

Ваши финансовые инициативы будут поддержаны. Ожидается поступление денег. Должники могут вернуть вам занятую сумму.

Водолей

Откажитесь от проведения крупных денежных операций. День не принесет финансовой удачи. Вы можете много потерять.

Рыбы

Новые финансовые предложения будут выгодными для вас. Ваши доходы значительно возрастут. Пересмотрите свои планы по улучшению материального обеспечения.

Неделя с 12 по 18 апреля - это время перемен и обновления. Беритесь за то, к чему лежат руки и душа.

Автор: Gazeta.ua
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12
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