Гороскоп на 11 мая: какие знаки будут чувствовать себя лучше

Слово будет имет разрушительную силу. Думайте, что говорите. Фото: pixabay.com

11 мая - день несбывшихся мечтаний. Большинство надежд окажутся напрасными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день будут тормозиться любые планы и проекты, - говорит астролог. – Нужно будет тратить больше времени на привычные ежедневные дела. Не обольщайтесь на щедрые обещания. Ничего выгодного знакомые не предложат. Принесет разочарование и новая влюбленность. Не давайте воли своему желанию поспорить. Истина таким образом не родится. Настроение будет испорчено. Слово будет имет разрушительную силу. Думайте, что говорите. Лучше будут чувствовать себя Львы и Козероги".

Овен

Напомнят о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в рассрочку не следует. Ухаживания неприятного вам человека начнет раздражать.

Телец

Партнеры не будут соответствовать вашим требованиям к ним. Не обижайте на их пренебрежительное отношение. Пересмотрите список требований.

Близнецы

Сверхурочная работа не даст увеличение зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги.

Рак

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете. Откажитесь от желания что-либо завладеть сердцем партнера. Свою судьбу вы встретите позже.

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Лев

Финансовые операции будут проходить удачно. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей. Партнеры вновь смогут влюбить вас в себя. Воспользуйтесь случаем устроить романтический вечер. Вспомните свои первые свидания.

Дева

Поиски нового партнера не дадут положительного результата. Займитесь делами, которые давно откладывали. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте деньги на рынке.

Весы

Ваши избранники будут уделять много внимания младшим членам семьи. Их могут отвлекать домашние заботы. На интимное свидание не стоит рассчитывать.

Скорпион

Будьте готовы к неожиданностям. По неосмотрительности близких людей рискуете понести немалые денежные потери. Запланирована поездка обойдется неоправданно дорого.

Стрелец

День проигрышных дел. За большинство товаров и услуг придется переплачивать. Стоит подумать над целесообразностью некоторых финансовых шагов.

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Козерог

Проявляйте активность на работе. Не ленитесь. Ваше усердие будет достойно оценено. Уровень доходов может значительно повыситься.

Водолей

Удовлетворительного заработка не будет. Выгодно распорядиться средствами вряд ли сможете. Сведите расходы к минимуму. Не оставляйте деньги на хранение у знакомых.

Рыбы

Неудачи будут сопровождать вас в этот день. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Неделя с 11 по 17 мая станет началом финансового кризиса.