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пятница, 11 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 11 февраля: в чьей жизни наступит судьбоносный период

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Гороскоп на 11 февраля: в чьей жизни наступит судьбоносный период
11 февраля старайтесь поменьше говорить. Слушайте. Анализируйте. Фото: pixabay.com

11 февраля падает уровень трудоспособности. Соответственно, уменьшается заработок. Не время открывать новые магазины или предприятия. Они будут убыточными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День будет воодушевлять настоящих хозяек на обновление домашнего интерьера, – говорит астролог. – Идет период повышенной аварийной опасности на автодорогах и предприятиях. Следите за рулем. Из-за перепадов напряжения будут гореть компьютеры и холодильники. Подчиненные не будут находить общий язык с руководителями. Через ложь исчезнет доверие людей друг к другу. Судьбоносный период наступит в жизни Дев, Весов и Скорпионов. Все будет удаваться с первого раза. Старайтесь поменьше говорить. Слушайте. Анализируйте. Хорошо будет работать автомастерам, продавцам, портным и поварам".

Овен

Из-за разницы в темпераменте любимые не могут понять ваши поступки. Они потребуют от вас проявления чувств. Вы же будете говорить им о своей надежности.

Телец

Купленные в этот день одежда и обувь не будут долго носиться. Вам не хочется сидеть на месте. Возлюбленные не будут желать уходить вечером из дома. Вряд ли стоит настаивать на своем.

Близнецы

Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Займитесь наведением порядка в документации. Своевременно оплачивайте счета.

Рак

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

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Лев

В течение дня к вам будут обращаться многие. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.

Дева

Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья. Не упустите возможности расширить круг своего общения. Перед вами откроются новые перспективы.

Весы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Их будет хватать на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время.

Скорпион

День будет вдохновлять вас на откровение. Познакомьте милых со своим хобби. Поделитесь находками. Так вы можете найти неожиданного единомышленника.

Стрелец

Не желательно пользоваться услугами сайтов знакомств для поиска партнера. В этот день достойной пара таким образом вы не найдете.

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Козерог

Возрастают расходы на транспорт. Остается невысокий уровень доходов. Не ищите дополнительных заработков. Вас не удовлетворят новые предложения. Ждите.

Водолей

Не ходите по магазинам без определенной цели. Вечером удивитесь количеству беспорядочно потраченных денег. Избегайте штрафных санкций.

Рыбы

Не превращайтесь в скучных ворчунов. Таким образом найти общий язык с окружающими нельзя. Только увеличится противостояние.

Неделя с 7 по 13 февраля доставит немало неожиданностей. Астролог назвала самые счастливые знаки.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
11
февраля

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