Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка

Будет везти тем, кто помогает ближним. Фото: pixabay.com

11 февраля трудно будет разобраться со свои чувства и желания. Сделанный в этот день выбор может изменить всю вашу жизнь. Не торопитесь. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В четверг будем иметь Новолуние и Новый год по китайскому календарю, - говорит астрологиня. - Распланируйте, что хотите успеть сделать. Год Быка начнется днем раскаяния и милосердия. Поэтому встречать его нужно соответственно. Не жалейте времени и денег на благотворительность. Будет везти тем, кто помогает ближним. Уделите больше внимания старшим. Позвоните родителям. Доверяйте своей интуиции. Логика может подводить в этот день. Решайте проблемы мирным путем. Тот, кто спровоцировал конфликт, сам от него пострадает".

Овен

Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей. Не берите кредитов.

Телец

Размер доходов не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных потребностей необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработки.

Близнецы

Неудачное время для трудоустройства. Не стоит идти к шефу с разговором о повышении заработка. Разговор может пойти в неожиданном русле.

Рак

Деньги не будут задерживаться в ваших руках. Однако дефицита финансов не будет. Не следует вкладывать средства в новые проекты. Они будут малоуспешны.

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Лев

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Обещанного повышения дохода не будет. Удерживайте разумный баланс между доходами и расходами.

Дева

Вашей экономике не грозит финансовый кризис. Стабильные доходы будут обеспечивать достаточный уровень жизни. Покупайте товары для дома.

Весы

Прибыли не оправдают ваших надежд. Партнеры будут нарушать заключенные договоренности. Придется тратить резервные деньги.

Скорпион

Заметного повышения уровня доходов не предвидится. Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильный доход.

Стрелец

Переговоры по финансовым вопросам отложите до следующей недели. Не оформляйте имущественных поручений. Это не ваш день.

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Козерог

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно будет позволить себе и внеплановые расходы. Брать ипотечный кредит не следует.

Водолей

Подоходный день. Деньги будут поступать вовремя. Однако избытка средств не будет. Заработанное сразу пойдет на погашение текущих счетов.

Рыбы

В вашем распоряжении достаточно денег. Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние суммы. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Чего ждать от недели, который закончится Днем Валентина.