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понедельник, 10 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 10 февраля: кто в этот день будет чувствовать себя лучше всех

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Гороскоп на 10 февраля: кто в этот день будет чувствовать себя лучше всех
Лучше всего этого дня будут чувствовать себя сообразительные и находчивые. Фото: astrozodiac.net

10 февраля будет способствовать интеллектуальному труду. Физическая работа может быстро утомлять. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Понадобится умение оперативно реагировать на сиюминутные изменения внешних обстановки, - говорит астролог. - Лучше этого дня будут чувствовать себя сообразительные и находчивые. Людям менее оживленным стоит остерегаться мошенников. Непорядочные умники могут обмануть доверчивых людей. Между любимыми установятся особые доверительные отношения. Цените это. Будьте щедры на добрые слова и благородные поступки. Говорите милым правду. Или не говорите ничего. Ложь быстро выйдет на поверхность. Вы попадете в крайне неудобную ситуацию".

Овен

Больше денег поступит от участия в коллективном проекте. Не пора открывать собственный бизнес. Он будет убыточным.

Телец

Проблем с деньгами не будет. Средства придут сразу из нескольких источников. Однако могут так же быстро уйти из рук. Не следует гулять по магазинам.

Близнецы

Ваши финансовые возможности ограничены. Необходимую сумму для осуществления серьезных операций придется подбирать из разных источников.

Рак

Основные денежные операции проведите в первой половине дня. Вечером может исчезнуть некоторая сумма. Не занимайтесь ремонтом офисной техники.

Лев

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Но не стоит рассчитывать на везение. Прибыли будут эквивалентными затраченным вами усилиям.

Дева

Не стоит возлагать больших надежд на этот день. Обещаний будет больше, чем реальной прибыли. Не покупайте средств связи.

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Весы

Ситуация обратит к лучшему. Вы сможете более свободно планировать свои расходы. Рассчитывайтесь за товары и услуги наличными.

Скорпион

У вас будет прекрасная возможность укрепить свои финансовые позиции. Ожидается хорошая прибыль. Не спешите открывать депозитные счета.

Стрелец

Уровень доходов увеличивается. Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте чеки.

Козерог

Содержится средний уровень заработков. Вы не сможете получить сразу всю заработанную сумму. Не одалживайте людям деньги и личные вещи.

Водолей

Не очень прибыльный день. Придется использовать свои сбережения для осуществления крупных покупок. Нельзя вносить задатки за дом или авто.

Рыбы

Вопрос материального обеспечения будет стоять остро. Доходы будут чуть покрывать расходы. Заручитесь поддержкой родных.

С 10 по 16 февраля из-за зависти и ревности люди натворят бед. Лучше сосредоточьтесь на работе.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
февраля

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