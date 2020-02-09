Гороскоп на 10-16 февраля: кому удастся хорошо заработать, а кому - влюбиться

Энергии хватает, но напрявлять ее будем не в то русло. Фото: astrozodiac.net

С 10 по 16 февраля из-за зависти и ревности люди натворят бед. Лучше сосредоточьтесь на работе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Энергии хватает, но напрявлять ее будем не в то русло, - говорит астролог. - Не суйте нос в чужие проблемы. Обратите внимание на ошибки и недостатки в собственных делах. Не противоречте указаниям судьбы. Она будет удерживать вас от неправильных решений. С понедельника по среду лучше отказаться от свиданий. Новые партнеры продемонстрируют свои худшие стороны. В выходные удастся влюбиться тем, кто давно ищет свою судьбу. Вдоволь заработать смогут те, кто мыслит нестандартно. Наиболее плодотворной эта неделя станет для дизайнеров и писателей".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сосредоточьтесь на том, чего хотите от жизни. Начинается новая полоса удачных шагов и решений. Это время финансовой стабильности. Обеспечьте себе безоблачное будущее.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Оставайтесь собой и не изменяйте собственным убеждениям. Исчезают дополнительные источники прибыли. Не злоупотребляйте фармпрепаратами.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не хитрите, потому что обманете сами себя. Вас попытаются переманить в новую веру, на другое место работы. Не загоняйте себя в ловушку.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отбросьте все лишнее. Разберитесь со своими желаниями. Не стоит хвататься за все дела одновременно. Сосредоточьтесь на главном и наведите порядок в делах и отношениях.

Лев (23 июля - 23 августа)

Оглянитесь вокруг. Задумайтесь, какие люди вас окружают. Если рядом те, кто вас любит и уважает, то и дела пойдут гораздо лучше.

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Дева (24 августа - 23 сентября)

Не зацикливайтесь на ревности. Может показаться, что любимые хотят наставить рога. Не путайте вымышленное с реальностью.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Приглашение на новую работу лучше проигнорировать. Денег эта должность не принесет. Не спешите признаваться в любви. Бывшие партнеры захотят обнародовать неприятные факты из вашего прошлого.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Начинается период процветания. Наконец дела начнут двигаться вперед. Берите на себя ответственность за работу колектику. Высокие результаты не заставят себя ждать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Деньги не должны задерживаться на одном месте. Если планируете их куда-то вложить, хорошо обдумайте свое решение. Это время ненужных покупок.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Не спешите с принятием решений. Это неделя удачных финансовых операций. Партнер, которого встретите в четверг, станет надежной парой на всю жизнь.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Легко будете воплощать в жизнь все то, что предлагает судьба. Заработки станут поступать вовремя. Расходов будет достаточно, но сэкономить некоторую сумму удастся.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Получите больше свободы и возможностей что-то менять. Но рядом появится немало тех, кто хочет на вас влиять и управлять вашими действиями. Делайте то, что хотите. Ищите надежное плечо.

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