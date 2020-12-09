Гороскоп на 10 декабря: на кого ожидают приятные сюрпризы

День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять рабочее время. Фото: pixabay.com

10 декабря прислушайтесь к замечаниям окружающих. В этот день люди не будут кривит душой и начнут говорить правду в глаза. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Друзья и коллеги не будут подбирать исключительно вежливых слов, - говорит астролог. - Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхплановую работу. День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять рабочее время. На Овнов, Раков, Водолеев и Рыб ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги".

Овен

Сумма полученного заработка позволит удовлетворять ваши ежедневные потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Телец

Встречи с любимыми принесут массу приятных впечатлений. Одинокие могут найти свое счастье. Не засиживайтесь дома.

Близнецы

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупать обновки не пора. Освободите шкаф от старой одежды.

Рак

Вы не готовы к существенным изменениям в своей жизни. Сумейте донести это до партнеров спокойно. Не время говорить о женитьбе.

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Лев

Способствуйте продлению семейных традиций своего рода. Познакомьте с ними любимых. Они с удовольствием поддержат вас.

Дева

Все в этот день будет состоять вразрез с вашими планами. Партнеры не спешат соглашаться с вашей точкой зрения. Сдерживайте свой гнев. Оставайтесь мудрыми.

Весы

Вечер будет богатым на приятные встречи. Только романтического общения не будет хватать. У вас появятся поклонники. Будьте в центре внимания.

Скорпион

Вы будете немного раздражены. Поступки близких будут восприниматься как недопустимые. Оставайтесь в стороне. Не участвуйте в спорах.

Стрелец

Любимые захотят особого признания. Дарите им большего внимания. Будьте откровенны в чувствах. Ощущение счастья не оставит вас.

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Козерог

Денег мало. Вам понадобится посторонняя материальная поддержка. Разделите текущие расходы с близкими людьми. Не стоит занимать деньги у малознакомых людей.

Водолей

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами окажутся неудачными. Ведите плановую экономику. Укрепляйте связи с надежными финансовыми партнерами.

Рыбы

Общение с новыми знакомыми нехорошо повлияет на отношения с любимыми. Не оставляйте их в одиночестве.

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