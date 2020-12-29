Гороскоп на 1 января: как провести этот день, чтобы везло весь год

Это прекрасное время для саморазвития. В этот день следует начинать изучение иностранных языков. Фото: pixabay.com

1 января многое удастся тем, кто знает, чего хочет от жизни. Первый день Нового года лучше провести в кругу хороших знакомых. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Избегайте шумной толпы, - говорит астрологиня. - Желательно в это время оставить все дела и отдохнуть в уютном месте. Не перегружайте себя интеллектуально. Не назначайте переговоров и свиданий. Способность людей сосредоточить внимание на чем-то будет снижена. Быстро будет наступать усталость. Обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Хотите, чтобы везло весь год, напишите список планов на несколько месяцев вперед. Это прекрасное время для саморазвития. В этот день следует начинать изучение иностранных языков".

Овен

Неуютно будете чувствовать себя в любой компании. Желание уединиться заставит вас остаться дома. Не вступайте с близкими в полемику.

Телец

Будет беспокоить неопределенность в отношениях. Сложится напряженная атмосфера в доме. Это надо просто пережить.

Близнецы

Дети будут вызывать ощущение озабоченности. Не оставляйте маленьких без присмотра. Посвятите больше времени общению с ними.

Рак

На вас навалится куча проблем. Вряд ли вы сможете адекватно реагировать на действия окружающих. Не вмешивайтесь в уличные споры.

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Лев

День пройдет относительно спокойно. Партнеры будут нуждаться в моральной поддержке. Помогите им. Романтических тем касаться не стоит.

Дева

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок. Особенно в обеденные часы.

Весы

Напряженный день. Вы можете неоднократно стать свидетелем проявления человеческой агрессивности. Контролируйте свои эмоциональные реакции. Руководствуйтесь разумом, а не инстинктом.

Скорпион

Не верьте обещаниям. Обстоятельства помешают вашим партнерам сдержать слово. Вечером дайте милым возможность побыть в одиночестве.

Стрелец

Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас. Сумейте успокоить бурлящие вокруг страсти. Призовите на помощь чувство юмора.

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Козерог

Ожидать материальной поддержки со стороны партнеров не следует. Рассчитывайте на собственные возможности. Работу с ценными бумагами лучше отложить до понедельника.

Водолей

Любимые будут чаще выражать свое недовольство вашими действиями. Попробуйте игнорировать эти замечания. Причиной тому будет их плохое настроение.

Рыбы

Личные вопросы отойдут на второй план. Вас будут больше беспокоить проблемы на работе. Поэтому не удивляйтесь, что расстояние между вами и партнерами увеличивается.

Астролог назвала наиболее удачные месяцы в году и дала несколько практических советов.