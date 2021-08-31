Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период

Важнейшие встречи перенесите на четверг. Фото: pixabay.com

1 сентября совпадение обстоятельств не будет случайным. Появление нового человека в вашем окружении серьезно повлияет на вашу жизнь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проведите этот день максимально спокойно, - говорит астролог. - Вечером спланируйте свою деятельность на месяц вперед. Закладывайте фундаменты новых домов и новых проектов. Не провоцируйте драк. Сделайте шаг к примирению с вашими оппонентами. Утром повышается аварийность на дорогах. Люди не будут сдерживать своих эмоций. Возможны вспышки конфликтов. Важнейшие встречи перенесите на четверг. Суперприбыльный период начнется в Раков, Весов, Стрельцов и Рыб".

Овен

Подоходный день. Вам могут вернуть прежний долг. Думать о расширении бизнеса пока не время. Заботьтесь о стабильности основного источника заработка.

Телец

Высока вероятность ошибок в расчетах из-за неосмотрительности. Уровень доходов резко уменьшится. Ограничьтесь приобретением повседневных товаров.

Близнецы

Вы останетесь один на один со своими имущественными проблемами. Помощи от окружающих ожидать не стоит. Поздно вечером не следует осуществлять крупных покупок.

Рак

Задержитесь на работе. Прибыльными будут последние часы рабочего дня. Размер заработка зависит от вашей работоспособности. Потерянные вещи найти будет сложно.

Лев

Существенно влиять на ход финансовых дел вы не сможете. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя реагируйте на них. Потерянные в этот день вещи к вам не вернутся.

Дева

Отложите значительные финансовые операции до следующей недели. Не рискуйте своими деньгами. Не вносите задаток за дом или авто.

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Весы

Плановая экономика будет процветать. Но заработанные в этот день деньги попадут в ваш карман чуть позже.

Скорпион

Не прилагайте усилия для улучшения своего материального положения. Сейчас доходы будут оставаться низкими. Вскоре ситуация изменится.

Стрелец

В течение дня ваши финансовые планы могут измениться. Результативность труда будет очень высокой. Не пропустите возможность заработать дополнительную копейку.

Козерог

Позаботьтесь о сбалансированности заработков и расходов. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вовремя оплачивайте счета.

Водолей

Дефицит вашего бюджета будет уменьшаться. Появятся новые перспективные проекты. Рассматривайте их. Не спешите с принятием решения.

Рыбы

Денежный поток будет постепенно увеличиваться. Появится возможность решить проблемные финансовые вопросы. Но для этого придется хорошо поработать.

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