Гороскоп на 1 октября: чего делать не следует

Приложите усилия для улучшения финансового положения. Соглашайтесь на дополнительную подработку. Фото: astrozodiac.net

1 октября - день нереализованных планов и несбывшихся надежд. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Людей будет беспокоить зависть и ревность, - говорит астролог. - Старайтесь не переживать из-за успехов конкурентов. Делайте свое дело. Приложите усилия для улучшения финансового положения. Соглашайтесь на дополнительную подработку. Настойчивые будут иметь возможность хорошо заработать. Не следует планировать далекое путешествие. По дороге могут случаться неприятности. Следите за качеством продуктов. Избегайте пищевого отравления".

Овен

Вы можете переоценить свои финансовые возможности. Покупать недвижимость не желательно. Особенно приятных романтических воспоминаний день не оставит. Не давайте волю своим эмоциям.

Телец

Будьте готовы к неприятным сюрпризам. Сведите к минимуму финансовую деятельность. Большинство заработанных средств пойдет на неотложные выплаты. Список претензий от любимых растет. Подумайте, чем бы вы могли уступить партнеру. Ищите компромиссы.

Близнецы

День мелких финансовых потерь. Важные имущественные вопросы лучше перенести. Покупки не будут удачными. Старайтесь исключить из рациона жирные и жареные блюда. Избегайте стрессов.

Рак

Доходы понемногу расти. Могут поступать выгодные финансовые предложения. Денег хватает не только на продукты.

Лев

Окружающие захотят найти для вас более достойную пару. Ваша успешность будет контрастировать с бездеятельностью любимых. Но доверять следует своим чувствам. Удачное время для начала лечения болезней позвоночника.

Дева

По возможности перенесите подписания новых финансовых сделок на следующую неделю. Ни одной домашней проблемы не удастся уладить спокойно. Вы не будете успевать тушить эмоциональные всплески близких. Найдите себе приятное занятие.

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Весы

Деньги будут идти в ваши руки. Возможно поступление премиальных. Будьте щедрыми. Не отказывайте людям в материальной поддержке. Подбирайте себе очки. Чаще делайте перерывы при работе с компьютером.

Скорпион

Ситуация осложняется. Доходы не будут покрывать расходов. Понадобится умение хорошо считать деньги. Это поможет не допустить финансового кризиса. Оставайтесь вечером дома. Этот день стоит провести с семьей.

Стрелец

Непростой день. Не выставляйте на продажу личные вещи. Они пойдут за бесценок. Проверяйте сдачу у кассы. Из-за невнимательности переплатите за товар или услугу.

Козерог

Не будет хватать некоторой суммы для совершения крупной покупки. Брать деньги в долг не следует. Подумайте о целесообразности этих расходов.

Водолей

Избегайте участия в авантюрных проектах. Посоветуйтесь со знающими людьми. Не идите на рискованные шаги. Вы не будете способны на серьезные разговоры о любви и верности. Пообещайте партнерам вернуться позже к этой теме.

Рыбы

Банковские операции будут проходить с задержками. Имейте терпение. Что-то мешает вам чувствовать себя счастливыми в паре. Дайте себе время на размышления. Не спешите с выводами.

Астролог рассказала, чего ждать от этой неделе и кому посчастливится встретить свою судьбу.