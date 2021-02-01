Гороскоп на 1 февраля: как прожить этот день так, чтобы везло весь месяц

Начатое этого дня обучения пойдет легко. Знания будут полезными. Фото: pixabay.com

1 февраля доводите до конца начатые дела. Хорошо будут работать представители творческих профессий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В понедельник особенно будет цениться скромность, - говорит астролог. - Умейте сдерживать свои эмоции. Прощайте людям их неосторожность. Вдохновение придет к преподавателям и учителям. Время записываться на курсы. Начатое этого дня обучения пойдет легко. Знания будут полезны. Хотите, чтобы везло весь месяц, хорошо спланируйте работу до конца года. Выигрывает тот, кто учится на ошибках, видит цель и не боится препятствий. Часть заработанного сэкономьте. Откажитесь от услуг посредников. Они сделают все, чтобы нажиться за ваш счет".

Овен

Подождите с принятием решений об использовании финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться.

Телец

В вашем распоряжении ограничена сумма, но критического дефицита средств не будет. Можно выставлять на продажу вещи. Они не залежатся на прилавке.

Близнецы

Сэкономить часть заработанного не получится. Ежедневные расходы будут поглощать всю прибыль. Занимать людям деньги не следует. Они не скоро вернутся.

Рак

Вам будет везти на выгодные финансовые предложения и качественные товары по умеренной цене. Возможен даже выигрыш в лотерею.

Лев

Вернитесь к рассмотрению давних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Дева

Средств хватает на необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация будет налаживаться.

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Весы

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще мал. Ищите эффективные способы использования существующих средств.

Скорпион

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных желаний не удастся. Не жалейте об этом. Помогите ближним от всего сердца.

Стрелец

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Не жалейте средств на поддержание своего здоровья.

Козерог

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Следите за кошельком. Отложите покупку электроники и средств связи. Они не будут служить долго.

Водолей

Приложите усилия для улучшения материального положения. На этой неделе только понедельник обещает хорошую прибыль. Поэтому стоит задержаться на работе.

Рыбы

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

В течение недели с 1 по 7 февраля не стоит планировать командировки и переговоры, менять место работы и жительства. Астролог объяснила, почему эта неделя такая особенная для каждого знака зодиака.