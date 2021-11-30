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Гороскоп на 1 декабря: почему начало зимы такое особенное

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Гороскоп на 1 декабря: почему начало зимы такое особенное
Многим удастся изменить жизнь к лучшему. Не продолжайте общение с неприятными людьми. Фото: pixabay.com

1 декабря будет отличная возможность укрепить свои финансовые позиции. Ожидается хорошая прибыль за добросовестно выполненный труд. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Продолжается коридор затемнений, – говорит астролог. – День неблагоприятный для любых начинаний. Не назначайте первое свидание. Отношения с избранниками не сложатся. Деловые переговоры зайдут в тупик. Тормозятся принятые в этот день решения. Будут губиться письма и важная информация. Проверяйте, хорошо ли вас поняли собеседники. Люди будут работать медленнее. Учитывайте это. Начало зимы – особенное время. Многим удастся изменить жизнь к лучшему. Не продолжайте общение с неприятными людьми. Сумейте разорвать эти отношения ради новых и надежных".

Овен

Провоцировать откровенные разговоры не следует. Партнеры будут всячески отклоняться от них. Ведите вместе обычную размеренную жизнь.

Телец

День ущерба. Будет ломаться техника. Совершать большие покупки не стоит. Нельзя вносить залог за дом или авто.

Близнецы

Проблем с деньгами не будет. Средства придут сразу из нескольких источников. Однако могут так же быстро уйти из рук. Не следует гулять по магазинам.

Рак

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Но не стоит рассчитывать на везение. Доходы будут эквивалентными затраченным вами усилиям.

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Лев

Ваша популярность растет. Вы можете воспользоваться своим особым статусом. Смелее ведите диалог с интересным человеком.

Дева

Вмешательство в ваши личные дела посторонних будет иметь негативные последствия. Не позволяйте детям поссорить вас с любимыми.

Весы

Основные денежные операции проведите в первой половине дня. Вечером может исчезнуть некоторая сумма. Не занимайтесь ремонтом офисной техники.

Скорпион

Между вами и любимыми установятся особые доверительные отношения. Цените это. Будьте щедры на добрые слова и благородные поступки.

Стрелец

Уровень доходов увеличивается. Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте чеки.

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Козерог

Водоворот приключений и событий ожидает вас. Интимная сторона жизни отойдет на второй план. Не теряйте контроль над собой.

Водолей

Ваши возможности ограничены. Необходимую сумму для осуществления серьезных операций придется подбирать из разных источников.

Рыбы

Ситуация обратит к лучшему. Вы можете более свободно планировать свои расходы. Рассчитывайтесь за товары и услуги наличными.

Астролог рассказала, почему неделя с 29 ноября по 5 декабря такая особенная.

Автор: Gazeta.ua
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