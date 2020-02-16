Горный спасатель показал выставку фото Карпат

Фото: img.vikna.if.ua

В Калуше Ивано-Франковской области открыли выставку фотографий калуского естествоиспытателя, волонтера музея, краеведа и горного спасателя Василия Фицака.

Выставка получила название "Живой мир вокруг нас", сообщили в краеведческом музее Калущини.

186 фотографий показывают фауну Прикарпатья. Фотографии распределены по форматам. На каждой из них есть соответствующая этикетировка, с помощью которой можно узнать интересные сведения о животном мире Карпат.

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Автор фото Василий Фицак, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения, который в этот день отметил 38-летие, не смог приехать на выставку из-за снежного "плена" в Карпатах.

"Как приятно посещать выставки, на которых демонстрируется природа родного края. Живописные ландшафты, редкие виды растений, животные и чарующие пейзажи - все это захватывает и трогает. Впрочем, мало кто из нас задумывался над тем, что стоит за кулисами этих работ. А это без преувеличения титаническая работа, которая высчитывается годами, большим количеством затраченного времени, а также ресурсов, как технических так и человеческих ", - рассказал посетитель выставки Александр Книпа.

Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, сегодня полностью покрыта снегом. Астрономо-метеорологическая обсерватория "Белый слон" скована льдом.Такая погода на вершине высотой 2020 м держится с середины января.