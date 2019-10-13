Гордон в седьмой раз стал отцом

У журналиста Дмитрия Гордона с женой родилась дочь. Фото - Корупция.Инфо

У журналиста, телеведущего и писателя 51-летнего Дмитрия Гордона с женой и коллегой Олесей Бацман родилась дочь.

Это третий совместный ребенок Гордона с 35-летней Бацман и седьмой потомок целом, сообщают "Факты".

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Пока только известно, что девочку назвали Лианой. Супруги также воспитывают 3-летнюю Алису и Санту, 7 лет.

От предыдущих отношений Гордон имеет сыновей 27-летнего Ростислава, 24-летнего Дмитрия, 18-летнего Льва и дочь Елизавету, 20 лет.

У председателя фракции "Слуга народа" 40-летнего Давида Арахамия родилась двойня. Теперь украинский политик и общественный деятель воспитывает шестерых детей.