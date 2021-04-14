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среда, 14 апреля 2021 10:08

Google посвятил новый дудл человеку, который изменил весь мир

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14 апреля в Google появился новый дудл. Поисковая система посвятила его первому типографу Европы Иоганну Гутенбергу.

Мастер из Страсбурга в 1439 году стал первым европейцем, который начал использовать подвижные буквы. В 1450 году он создал способ книгопечатания движущимися буквами. Эта техника оказала огромное влияние на мировую историю.

Автор: скриншот
 

Среди многочисленных вкладов Гутенберга в печать можно также назвать использование чернил на масляной основе, регулируемой матрицы, механических подвижных литер и деревянной печатной машины. Эпохальным изобретением стало объединение этих элементов в практическую систему, которая позволяла массово выпускать печатные книги.

Гутенберг умер 3 февраля 1468-го. Похоронили печатника в церкви Святого Франциска в Майнце. За несколько десятилетий родственники установили там памятник с надписью, которая заканчивается словами: "Изобретатель книгопечатания, который заслужил величайшую похвалу всех наций и каждого народа".

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Библией Гутенберга называют 46-строчную Библию, отпечатанную между 1453 и 1455 годами. Она имеет 1300 страниц, художественным оформлением подражает рукописным книгам того времени. Текст печатали на станках, однако разрисовывали вручную, поэтому каждый экземпляр этой Библии является уникальным.

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Дата
14
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