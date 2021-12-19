Google обновил правила использования облачного хранилища: что нужно знать

Компания будет принимать активные меры для обнаружения файлов, размещенных на ее платформе, которые нарушают ее условия использования или программную политику злоупотребления. Фото: Pixabay

Google объявила о новой политике относительно облачного хранилища Drive (Диск), которая вскоре начнет ограничивать доступ к файлам, нарушающим политику компании. Об этом говорится в блоге Google.

Компания будет принимать активные меры для обнаружения файлов, размещенных на ее платформе, которые нарушают ее условия использования или программную политику злоупотребления.

Такими файлами больше нельзя будет делиться с другими людьми, а доступ будет заблокирован для всех, кроме владельца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поисковая система Google изменила алгоритм ранжирования сайтов

Если у пользователя есть файл, нарушающий политику Диска, он получит электронное письмо с деталями и потенциальными действиями, которые он может предпринять, чтобы отправить запрос на проверку.

"Это поможет гарантировать, что владельцы элементов Google Drive будут полностью информированы о статусе их контента, а также оградить пользователей от оскорбительного содержания", - пояснили в компании.

Соцсеть Instagram начала просить видеоселфи для подтверждения личности. Таким образом, будут бороться с ботами, которые используют для массовых подписок, лайков и комментариев.