Instagram будет требовать видеоселфи для подтверждения личности

Подтверждения личности потребуют, если на странице заметят подозрительную активность. Фото: Instagram

Соцсеть Instagram начала просить видеоселфи для подтверждения личности.

Таким образом, будут бороться с ботами, которые используют для массовых подписок, лайков и комментариев, сообщила компания в Twitter.

Проверку с видеоселфи планировали в 2020 году, но отложили из-за технических препятствий.

Пользователю придется подтверждать личность, если на его странице увидят подозрительную активность. Это может быть большое количество лайков или подписок за короткое время.

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Соцсеть не использует технологию распознавания лиц. Файлы видео будут просматривать только реальные люди. Видео будут храниться в течение 30 дней.

Instagram временно заблокировал учетную запись генерального директора соцсети Адама Моссери из-за мошенника, который сообщил в техподдержку о его смерти. Аккаунт Моссери в сентябре заблокирован с помощью памятного статуса.