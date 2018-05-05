Google кардинально меняет правила размещения политической рекламы

Google будет размещать политическую рекламу только после предъявления документа на право проживания в США Фото: Dreamstime.com

В Google планируют ввести правило, которое позволит достичь большей прозрачности при размещении политической рекламы.

Об этом сообщает DW

По словам вице-президента Google по юридическим вопросам Кента Уокера, при подаче предвыборных объявлений на американской территории заказчик должен предоставить документ, свидетельствующий, что у него есть законное право на проживание в США.

Из объявления также должно быть известно, кто его оплатил. Это исключит возможность манипуляций и распространение ложных новостей.

Также Google хочет в 2018 году сообщать, кто и за какую стоимость на их платформах покупает объявления. Тоже самое делает и социальная сеть Facebook. С 2017 года соцсеть позволяет публиковать политическую рекламу только авторизованным клиентам.

Работники сети обнаружили около 3 тысяч рекламных объявлений, которые россияне разместили в этой соцсети и в Instagram до и после президентских выборов в США 2016 года. Эту рекламу могли увидеть около 150 млн пользователей.

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Напомним, в апреле этого года американская социальная сеть Facebook впервые обнародовала внутренние правила удаления постов пользователей, а также объявила о запуске процедуры рассмотрения апелляций с принятым решением.