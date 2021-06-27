Google будет предупреждать пользователей о непроверенной информации при поиске

Если тема новая, Google будет предупреждать, что "понадобится некоторое время, прежде чем появятся результаты от надежных источников". Фото: Pixabay

Компания Google начала тестировать новую функцию, благодаря которой пользователи будут получать сообщение о непроверенную информацию в поисковике.

Об этом сообщается в блоге Google. Кроме того, о новой функции информирует издание The Verge. Нововведение коснется новостного контента, который будет проверяться и анализироваться на предмет достоверности.

"Хотя Google Search всегда предлагать наиболее полезные результаты, которые мы можем предоставить, иногда надежная информация, которую вы ищете, просто еще не доступна в Интернете. Это может быть особенно актуально для последних новостей или новых тем, когда информация, публикуемая первой, может быть ненадежной ", - отмечается в сообщении компании.

Следовательно, была запущена новая функция: если тема новая, Google будет предупреждать, что "понадобится некоторое время, прежде чем появятся результаты от надежных источников". В компании считают, что это подскажет пользователям, к поиску лучше вернуться позже (когда будет больше информации по надежных источников).

Новую функцию пока запускают на английском языке в США. Однако в компании обещают расширить сферу ее действия "в ближайшие месяцы".