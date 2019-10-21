Гончарук о скандале с "Кварталом": Украина имеет много врагов

Гончарук считает "дурным тоном" комментировать политику юмор. Фото: УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук считает неправильным, когда государственный чиновник или политик комментирует юмористическое шоу "Вечерний квартал", в котором пошутили над пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом он сказал по итогам заседания правительства.

"В мире очень много сатирических изданий, команд, у которых разный стиль. Оценивать юмор политику или государственному чиновнику - дурной тон. У нас демократическое государство. Каждый имеет право шутить, как ему кажется. Если бы это была другая команда, а не "95 квартал", то этот юмор прошел бы незамеченным", - сказал Гончарук.

Он отметил, что видео не видел. И подчеркнул, что нет оснований считать, что президент Владимир Зеленский радуется или насмехается над горем других.

"Я комментирую не сам юмор, а параллель, которую ему приписывают... В публичной плоскости сейчас у Украины много врагов. И каждый любую ситуацию пытается интерпретировать таким образом, чтобы подать президента в неправильном свете... Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. И президент Зеленский точно из этого не смеялся... Привязывать эту ситуацию с юмором к позиции президента я бы не стал. Эта параллель опасна", - сказал Гончарук.

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19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это сделали с помощью пародии на песню "Горела сосна, пылала". Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны. А олигарху Игорю Коломойскому номер очень понравился.