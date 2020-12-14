Гололедица не отпускает Украину: синоптики дали прогноз

В некоторых регионах Украины ожидается мокрый снег и гололед. Фото: pixabay.com

В понедельник, 14 декабря, в центральных, северных и восточных регионах Украины пройдет мокрый снег.

Температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На севере и востоке страны днем ​​температура составит от -1 до +1 градуса тепла, ночью опустится до -1. На западе и в центральных областях днем ​​будет -1 ... + 1, а ночью похолодает до -1 ...- 3.

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На юге в этот день температура воздуха повысится до +11 градусов. Осадки в виде дождя прогнозируются только в Одесской области.

В Киеве 14 декабря ожидается мокрый снег. Температура днем ​​и ночью будет колебаться от -1 до +1 градуса.

2020 год, скорее всего, вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации ООН - ВТО, этот год может побить рекорд 2016-го.