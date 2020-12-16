Гололеда не будет: когда исчезнет каток на дорогах

Гололедица на дорогах исчезнет до конца недели. Фото: www.5.ua

Лед на дорогах постепенно исчезнет до конца недели. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Об этом Gazeta.ua рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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"Гололедица постепенно будет исчезать. Ближайшие 3 дня будет таять медленнее, потому что температура будет колебаться около нуля. Днем столбик термометра будет показывать небольшой плюс, максимум до 5 градусов тепла на юге. Ночью температура составит до 3-5 градусов мороза. Из-за такого колебания днем ​​все будет таять, а ночью замерзать. Таким образом до конца этой недели гололедица должна исчезнуть и температура воздуха составит выше нуля", - говорит синоптик.

Более 200 населенных пунктов в Украине обесточены из-за ухудшения погоды. Водителей предупредили об очередных гололеде и тумане, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.