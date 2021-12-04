Гололед и мороз до -20°C: объявили штормовое предупреждение

4 декабря в Украине наблюдают значительное ухудшение погодных условий. Горные села Буковины засыпало снегом, температура утром составляла около -20°C.

Кроме юга и востока, на дорогах гололед, объявили первый уровень опасности, сообщила пресс-служба ГСЧС. В Карпатах сейчас сильный снег и -16°С.

"В связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится снеголавинная опасность третьего уровня", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В столице и Киевской области на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Также спасатели в горах настоятельно рекомендуют: - не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах; - не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня; - маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки.