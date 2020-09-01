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Годовщина соглашения об ассоциации с ЕС: Порошенко напомнил о сложном пути к успеху

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Годовщина соглашения об ассоциации с ЕС: Порошенко напомнил о сложном пути к успеху
Фото: Facebook / Петро Порошенко

В 2017 году, ровно 3 года назад, вступило в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это хорошая возможность вспомнить, какой сложный путь пришлось пройти и какие усилия приложить - для достижения успеха. Об этом написал в Facebook 5-й президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Сразу в памяти всплывают и героические месяцы Евромайдана, и предательство Януковича и его клики, и двойное подписания документа, и жесткие дискуссии с россиянами по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и активная борьба России в европейских столицах для предотвращения ратификации Соглашения, и синхронная ратификация документа в Верховной Раде и Европарламенте, и кризис нидерландского референдума, и наш общий с лидерами ЕС поиск выхода из той, казалось, абсолютной безысходности", - напоминает Порошенко.

И добавляет: "Сегодня мало кто уже вспоминает обо всех этих перипетиях и моментах чрезвычайного эмоционального напряжения, кажется, будто так всегда и было. Безвиз, ассоциация - я рад, что эти достижения моей каденции стали неотъемлемой частью современной Украины, ее идентичности, ее настоящего и будущего".

Впрочем, по словам политика, неотложной задачей новой власти является обеспечение надлежащего выполнения Соглашения, углубление интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и достижения критериев членства государства в союзе.

"Без профессиональной компетентной системной работы всех ветвей власти, гражданского общества, бизнеса - достичь успеха невозможно", - убежден Порошенко.

"Власть должна прекратить искать пути осуществления ревизии или свертывания нашей ассоциации с ЕС, а вместо этого начать амбициозный диалог с партнерами по масштабного обновления Соглашения для обеспечения европейского уровня жизни наших граждан", - отмечает лидер "Европейской солидарности".

И уверяет - с командой будет делать все возможное для приближения момента вступления Украины в Евросоюз.

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