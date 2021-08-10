Глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось - доклад экспертов

Климат в Украине меняется быстрее, чем думали. Фото: Reuters

Глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата впервые подготовила научную оценку климатической ситуации с 2014 года, сообщает France 24.

Средняя температура поверхности Земли из-за выбросов парниковых газов повысится на 1,5 ° C или 1,6 ° C уже к 2030 году. Это на 10 лет раньше, чем прогнозировалось три года назад.

Поглотители выброшенного человечеством углекислого газа - леса, океаны и почвы - демонстрируют признаки насыщения, поэтому полностью вероятно, что процент антропогенного углерода, поглощаемого ими, будет снижаться.

Из-за деятельности человека планета нагревается и повышает риск возникновения экстремальных погодных явлений, таких как тепловые волны, ураганы, лесные пожары.

Ученые сообщают, что сейчас наблюдается замедление системы течений, которые переносят тепло из тропиков к северному полушарию. Если это не прекратится, то европейские зимы станут более суровыми, сезоны муссонов могут нарушиться, а уровень воды в Северной Атлантике - существенно подняться.

Мировой океан поднялся примерно на 20 см с 1900 года. Темпы роста утроились за последнее десятилетие. До 2300-го года уровень воды в Мировом океане может подняться до двух метров.

Эксперты обращают внимание, что людям нужно отказаться от выбросов метана - второго по значимости парникового газа.

Он задерживается в атмосфере не так долго, как углекислый, но гораздо эффективнее удерживает тепло. Сейчас уровень метана в атмосфере самый высокий по крайней мере за 800 тыс. лет.

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В результате глобального потепления многие животные могут оказаться на грани исчезновения. Почти половина редких видов морских животных и 84% редких горных видов исчезнет, если текущие тенденции климата сохранятся. Также под угрозой уникальные островные животные.