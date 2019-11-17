Главу Укрэксимбанка Гриценко задержали за возвращение государству денег Януковича - адвокат

Адвокат главы Укрэксимбанка Гриценко заявил, что его подзащитного задержали за возвращение государству денег Януковича. Фото: Mi100.com

Адвокат главы Укрэксимбанка Александра Гриценко Денис Галанский заявил о пытках его подзащитного и нарушении закона во время задержания.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - сказал Галансков, передает Интерфакс-Украина.

Адвокат добавил, что вместо доставки Гриценко в ближайший орган досудебного расследования его "несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам". По словам Галансков, под предлогом медицинского осмотра Гриценко "доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от осмотра отказались и увезли в изолятор, а протокол начали составлять через 8 часов".

Адвокат Денис Галансков также заявил, что его подзащитного задержали за то, что он забрал деньги Януковича в пользу государства.

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"С 78 страниц подписанного известным на всю Украину прокурором Константином Куликом сообщения о подозрении председателю правления ПАО Укрэксимбанк Александру Викторовичу Гриценко, конкретным действиям собственно Гриценко посвящено буквально несколько предложений.

А именно Кулик обвиняет Гриценко в том, что он как руководитель ПАО Укрэксимбанк настойчиво принимал меры по погашению задолженности по выданным банком кредитам, в том числе и за счет залогового имущества и средств.

И достиг успеха, "на основании полученных судебных решений" (цитата) добился взыскания в пользу государственного ПАО Укрэксимбанк средств и имущества.

Кулик может сколько угодно расписывать кому принадлежали заложенные средства и имущество (Кулик пишет - преступной организации Януковича) и каким образом они были добыты.

Руководитель ПАО Укрэксимбанк Гриценко взыскал средства и имущество в пользу государственного банка и на основании судебных постановлений, следовательно, не совершил никакого правонарушения, наоборот, защитил интересы ПАО Укрэксимбанк", - убеждает Галансков.

Председателя Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры. По официальным данным, его подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен экс-президента Виктора Януковича.