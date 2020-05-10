Главный врач станции скорой помощи умер от Covid-19

Врач Игорь Ковалюк умер от коронавируса. Фото: Facebook/Ігор Ковалюк

Сегодня умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. 6 дней назад у него диагностировали коронавирус.

"До смерти невозможно подготовиться. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким", - сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Как рассказал руководитель профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник, Ковалюк умер на 58-м году жизни.

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"Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека", - написал он.

Причину смерти врача не называют. В то же время 4 мая городской голова сообщил, что за сутки в медучреждения Ивано-Франковская госпитализировали 6 человек, среди которых был и руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.

В Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого. Раньше от Covid-19 умер его старший брат, который также работал врачом.