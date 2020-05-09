Двое братьев-врачей умерли от коронавируса

В Кировоградской области двое братьев-врачей умерли от Covid-19. Фото: Reuters

В Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого.

Раньше от COVID-19 умер его старший брат, который также работал врачом. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизни ", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом. В целом количество заболевших приближается к 15 тыс.