Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России

Буданов сказал, что сейчас ВСУ не смогут выстоять против полномасштабной атаки России. Фото: Минобороны

Вооруженные силы Украины не смогут без помощи Запада отразить вторжение России.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал об этом The New York Times.

Ресурсов Украины достаточно для ведения окопной войны, но не для отражения вторжения по всем направлениям.

"К сожалению, на данном этапе Украине нужно быть объективной. Если начнется полномасштабное вторжение России, у нас будет недостаточно военных ресурсов для его отражения без поддержки сил Запада", - сказал Буданов.

Если вероятное вторжение начнется с авиаударов и ракетных обстрелов по складам боеприпасов, штабам и войскам, вооруженные силы выйдут из строя, у руководства не будет возможности коммуницировать и снабжать фронт. В такой ситуации театр военных действий может лечь на командиров на местах.

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"Они будут держаться, пока есть патроны. Они смогут использовать все, что под рукой. Но, поверьте, без перебрасывания резервов там не сможет выстоять ни одна армия в мире", - подытожил Буданов.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в декабре.