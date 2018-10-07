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воскресенье, 07 октября 2018 12:38

Главный полицейский Украины полетел на конференцию в США

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Главный полицейский Украины полетел на конференцию в США
Делегацию возглавил Сергей Князев. Фото: Полиция

6 октября началась конференция Международной ассоциации руководителей полиции.

Она продлится 4 дня во Флориде, США. В конференции принимают участие руководители полиции более 100 стран мира.

Украинскую делегацию возглавляет председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев. В нее вошли руководители структурных подразделений Нацполиции.

Первый день конференции посвятили рассмотрению вопросов маркетинга и рекрутинга. Участникам мероприятия представили новые стратегии и технологии привлечения квалифицированного персонала для службы в полиции. Участники встречи рассмотрят методы и способы повышения мотивации полицейских.

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"Реформа кадровой работы, как и всего нашего ведомства, продолжается. И зарубежные новации в сфере кадровой политики для украинской полиции очень ценны", - заявил Князев.

Всего на конференции пройдет более 200 мастер-классов. Рассмотрят отношения полиции с обществом, культуру и нравственность полиции, проблемы использования силы.

За 27 лет независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погибли 1108 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время чествования погибших правоохранителей.

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Дата
07
октября

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