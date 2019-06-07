"Главное не откатиться назад", - рассказали о важнейших реформах за 5 лет

Игорь Бураковский: откатиться назад в реформирование страны очень просто. Фото: Тарас Подолян

Каждая реформа имеет три стадии: принятие решения, реализация изменений и защита достигнутого. Последний пункт весьма важен, ведь, как показывает украинский опыт, откатиться назад очень просто.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"За последние пять лет мы провели, или начали, ряд важных изменений. Одна из самых удачных реформ - это реформа государственных закупок. Ее надо защищать, несмотря на креатив украинцев, которые всегда готовы обойти правила", - объясняет эксперт.

По его словам, Украина также удачно реформировала банковский сектор.

"Было ликвидировано целый ряд неплатежеспособных банков, хотя не все было сделано, мягко говоря, безупречно. Было упорядочено процедуры рефинансирования банков, введено открытое информирование о конечных владельцах банковских учреждений. Нацбанк сегодня - это не просто регулятор, но и аналитический центр. Также началось внедрение долгосрочного бюджетного планирования ", - продолжает Игорь Бураковский.

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Начатые медицинская, пенсионная и образовательная реформы. Их надо продолжать, отмечает эксперт.

"Большим успехом является реформа децентрализации. К концу 2020-го она должна завершиться. Объединенные общины уже имеют "свои" деньги. Но если определенная часть полномочий и средств передается на местный уровень, возникает вопрос: как "перевести" антикоррупционные механизмы на места и предупредить создание в регионах "полуфеодальных" структур. Нужно также найти достаточное количество финансовых менеджеров, которые могли бы управлять бюджетами общин, ведь сейчас эти суммы часто просто лежат на депозитах в банках. С одной стороны это хорошо, их хотя бы не разворовали. С другой стороны плохо, ведь они должны работать на общество", - считает он.

По мнению эксперта, в Украине также улучшился инвестиционный климат.

"Благодаря реформированию системы возврата налога на добавленную стоимость для экспортеров исчезли соответствующие конвертационные площадки и связанная с ними коррупция. Много сделано для упрощения и технологизации системы услуг, которые предоставляет государство, благодаря созданию ЦНАП и внедрению технологий электронного управления. Государство открыло реестры и много другой информации.

Важным достижением является создание системы институтов для борьбы с коррупцией - Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции, САП и тому подобное. Но им надо дать время, чтобы они смогли наконец заработать и сделать их политически независимыми", - добавляет экономист.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.